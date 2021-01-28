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Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
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Дівчина розповіла, який невдалий комплімент зробив для неї хлопець, і тепер це справжній лайфхак, що не варто говорити на побаченнях.
Тіктокерка Кеті з ніком playboicatie створила челендж під назвою "Що найгірше тобі казав хлопець, думаючи, що це комплімент" та розповіла про одне із невдалих побачень.
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За словами Кеті вона разом з привітливим хлопцем відправилась на другу зустріч, під час якої вони просто балакали про різні захоплення, у тому числі про музику. У певний момент потенційний кавалер раптово сказав, що Кеті йому дуже подобається, бо вона не така, як всі. Звісно ж, головна героїня перепитала, що він має на увазі.
Але в цей момент комплімент перетворився у фіаско, адже хлопець пояснив, що не зміг би так балакати з іншими дівчатами, бо вони всі тупі. Не важко здогадатись, що фраза викликала у Кеті не захват, а злість.
"Послухай, друже. Я впевнена, що у всіх дівчат є інтелектуальний потенціал слухати, як ти 45 хвилин говориш про Astroworld (альбом Тревіса Скотта). Різниця лише у тому, що вони цього не хочуть. І мені здається, що вони розумніші за мене, адже змогли уникнути цієї розмови", – відповіла тіктокерка. За короткий час ролик став вірусним та зібрав понад 3 мільйони переглядів, тож можна чекати, що скоро в мережі з'явиться серія порад "Як не варто робити компліменти".
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