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Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи

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Пахучки в авто - фото 1
Пахучки в авто

Ароматизатор – невід'ємна річ у салоні автомобіля, адже приємний запах підвищує настрій як водія, так і пасажирів. Однак часто традиційні "ялинки" тільки погіршують ситуацію. Щоб не тратити дарма гроші, зробіть ароматизатор власноруч.

Для того, щоб виготовити ароматизатор для машини в домашніх умовах, вам потрібно кілька інгредієнтів, мінімум зусиль та трохи часу.

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Як зробити гелевий ароматизатор вдома

Арсенал:

  • 2 ст. ложки желатину
  • 1 ст. ложка гліцерину
  • склянка фільтрованої води
  • 10-15 крапель ефірних олій

Підігрій воду та розчини в ній желатин. Коли суміш стане просто теплою, вилий туди гліцерин. Через кілька хвилин додай ефірні олії, перелий у баночку з пластиковою кришкою і поставив в холодильник.

Коли суміш застигне, зроби в кришці дірки і неси в машину. Ефірну олію можна брати будь-яку, але не радимо використовувати ромашку, лаванду і троянду, вони занадто заспокоюють :)

Як виготовити восковий ароматизатор своїми руками

Арсенал:

  • 100-200 г бджолиного воску
  • кориця, коріандр, кардамон, бадьян, гвоздика, цедра, хвоя – у будь-яких поєднаннях
  • пластикова кришка висотою 1,5-2 см (від великої банки)

Віск подрібни й в емальованій чашці постав в каструлю з киплячою водою. Коли він розтопиться на цій водяній бані, вилий в кришку стільки, щоб заповнити її на дві третини. Щедро висип спеції, кидай цедру і хвою.

Тепер чекай, поки віск застигне. У результаті в тебе вийде шайба, аромат якої легко переб'є запах вчорашнього веселого вечора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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