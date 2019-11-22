Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи

Ароматизатор – невід'ємна річ у салоні автомобіля, адже приємний запах підвищує настрій як водія, так і пасажирів. Однак часто традиційні "ялинки" тільки погіршують ситуацію. Щоб не тратити дарма гроші, зробіть ароматизатор власноруч.

Для того, щоб виготовити ароматизатор для машини в домашніх умовах, вам потрібно кілька інгредієнтів, мінімум зусиль та трохи часу.

Це цікаво: Як продовжити життя двірникам склоочисника

Як зробити гелевий ароматизатор вдома

Арсенал:

2 ст. ложки желатину

1 ст. ложка гліцерину

склянка фільтрованої води

10-15 крапель ефірних олій

Підігрій воду та розчини в ній желатин. Коли суміш стане просто теплою, вилий туди гліцерин. Через кілька хвилин додай ефірні олії, перелий у баночку з пластиковою кришкою і поставив в холодильник.

Коли суміш застигне, зроби в кришці дірки і неси в машину. Ефірну олію можна брати будь-яку, але не радимо використовувати ромашку, лаванду і троянду, вони занадто заспокоюють :)

Як виготовити восковий ароматизатор своїми руками

Арсенал:

100-200 г бджолиного воску

кориця, коріандр, кардамон, бадьян, гвоздика, цедра, хвоя – у будь-яких поєднаннях

пластикова кришка висотою 1,5-2 см (від великої банки)

Віск подрібни й в емальованій чашці постав в каструлю з киплячою водою. Коли він розтопиться на цій водяній бані, вилий в кришку стільки, щоб заповнити її на дві третини. Щедро висип спеції, кидай цедру і хвою.

Тепер чекай, поки віск застигне. У результаті в тебе вийде шайба, аромат якої легко переб'є запах вчорашнього веселого вечора.

Актуальний лайфхак для водіїв: Що робити, якщо замерз замок