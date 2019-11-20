Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок

Ділимося дієвими та перевіреними методами для автомобілістів, яких зненацька заскочили морози. Читайте далі та дізнайтеся, як розморозити замок в машині, який не відкривається.

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З настанням морозів, водії часто потрапляють у ситуацію, коли не можуть відчинити авто, адже замок автомобіля заклинило. Боротися з замком, який замерз, досить просто, якщо знаєте корисні поради.

Придбайте спеціальну рідину для розморозки замків. Її продають у магазинах з авто- та будівельними товарами. Її цілком може замінити WD-40 або антисептичний гель для рук. Але не залишайте флакон в машині. Як ви його дістанете, якщо замок заклинить?!

В крайньому разі спробуйте відігріти замок за допомогою запальнички.

Як зробити розморожувач замків своїми руками

Інгредієнти:

300 мл чистого медичного спирту (96%, купити його можна в аптеці)

150 мл "незамерзайки" для скла

Розбризкувач з довгим носиком, за допомогою якого можна буде наносити отриманий розчин в замкову щілину

Силіконове мастило (можна й без нього)

В одній посудині змішайте зазначені інгредієнти. Відкривати двері після використання цієї рідини потрібно досить швидко, оскільки відсутність силікону (якщо під рукою не виявилося силіконового мастила) й тала воду можуть призвести до того, що вода знову замерзне. Особливо це актуально для сильних морозів.

Для поліпшення експлуатаційних характеристик такого розчину в його склад можна додати невелику кількість силіконового мастила. Наприклад, ПМС-100, який можна купити в будь-якому спеціалізованому магазині.

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