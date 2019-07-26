Як Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: відео голів і огляд матчу

Луганська "Зоря" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи переграла чорногорський клуб "Будучность". Підопічні Віктора Скрипника здобули важливу перемогу з рахунком 1:3. Дивіться відео голів і огляд поєдинку!

Уже на перших хвилинах "Зоря" почала домінувати на футбольному полі. Перший гол луганчани забили на 15 хвилині: відзначився Артем Громов, замкнувши точним ударом у ворота простріл Богдана Михайличенка в центр штрафного.

Дивитись онлайн відео першого голу Громова:

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Уже через три хвилини пресинг Пилипа Будківського застав зненацька голкіпера суперників. Форвард "Зорі" відпасував м'яч все тому ж Громову, який оформив дубль.

Відео другого голу Громова на 19 хвилині:

На старті другого тайму "Будучность" змогла повернути інтригу: після навісу з кутового Михайло Перович поцілив у ворота луганчан. Окрилені господарі поля відразу ж створили ще один момент, і той таки Перович мало не зрівняв цифри на табло.

Відео голу Перовича на 60 хвилині:

Крапку в матчі поставив Леван Арвеладзе, який напередодні кінцівки матчу вийшов на заміну. Спершу на правому фланзі блискуче зіграв Максим Луньов, переадресувавши м'яч у центр штрафного на Левана, а півзахисник свій шанс не втратив.

Відео голу Арвеладзе на 83-й хвилині:

Матч завершився впевненою перемогою "Зорі" з рахунком 1:3. Уже через тиждень українська команда на своєму полі побореться за путівку в наступний раунд ЛЄ.

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