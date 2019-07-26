Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: відео голів і огляд матчу

  • 8
Матч Зоря - Будучность - фото 1
Матч Зоря - Будучность / gettyimages

Луганська "Зоря" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи переграла чорногорський клуб "Будучность". Підопічні Віктора Скрипника здобули важливу перемогу з рахунком 1:3. Дивіться відео голів і огляд поєдинку!

Уже на перших хвилинах "Зоря" почала домінувати на футбольному полі. Перший гол луганчани забили на 15 хвилині: відзначився Артем Громов, замкнувши точним ударом у ворота простріл Богдана Михайличенка в центр штрафного.

Дивитись онлайн відео першого голу Громова:

Це цікаво: Уболівальників з усього світі шокувала нереальна траєкторія м'яча

Уже через три хвилини пресинг Пилипа Будківського застав зненацька голкіпера суперників. Форвард "Зорі" відпасував м'яч все тому ж Громову, який оформив дубль.

Відео другого голу Громова на 19 хвилині:

На старті другого тайму "Будучность" змогла повернути інтригу: після навісу з кутового Михайло Перович поцілив у ворота луганчан. Окрилені господарі поля відразу ж створили ще один момент, і той таки Перович мало не зрівняв цифри на табло.

Відео голу Перовича на 60 хвилині:

Крапку в матчі поставив Леван Арвеладзе, який напередодні кінцівки матчу вийшов на заміну. Спершу на правому фланзі блискуче зіграв Максим Луньов, переадресувавши м'яч у центр штрафного на Левана, а півзахисник свій шанс не втратив.

Відео голу Арвеладзе на 83-й хвилині:

Матч завершився впевненою перемогою "Зорі" з рахунком 1:3. Уже через тиждень українська команда на своєму полі побореться за путівку в наступний раунд ЛЄ.

Читайте також: Усик і Ломаченко вигадали новий вид спорту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
12 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
  • Вчора, 12:00
  • 446
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1696
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1637030
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт