Уболівальників з усього світі шокувала нереальна траєкторія м'яча: відеофакт

Незвичайна траєкторія м'яча під час матчу 10-го туру чемпіонату Бразилії між командами Шапекоенсе і Атлетіко Мінейро неабияк здивувала вболівальників у всьому світі. Відео шокуючого епізоду опублікував у своєму Twitter- акаунті журналіст Рашид Гарсія.

Як видно з кадрів на ролику, на 41-й хвилині футболіст команди Шапекоенсе виконав подачу з кутового, під час якої м'яч став падати, а потім знову підлетів вгору.

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Користувачі соцмереж були приголомшені побаченим. "Я не вірю в привидів, але що це було?" – задався питанням один з користувачів. "Неймовірно. Це паранормальне явище, інакше як ще його можна пояснити?" – запитав інший.

Поки ніхто не зміг пояснити, що трапилося, в тому числі і футболіст, який виконав кутовий.

Sobrepique en el aire en la cancha del Chapecoense pic.twitter.com/ZAJbQxp1j4 — (@AliRashidGarcia) July 17, 2019

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