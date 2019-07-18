Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Уболівальників з усього світі шокувала нереальна траєкторія м'яча: відеофакт

  • 76
У мережі обговорюють незвичайну траєкторію м'яча - фото 1
У мережі обговорюють незвичайну траєкторію м'яча / f-learn

Незвичайна траєкторія м'яча під час матчу 10-го туру чемпіонату Бразилії між командами Шапекоенсе і Атлетіко Мінейро неабияк здивувала вболівальників у всьому світі. Відео шокуючого епізоду опублікував у своєму Twitter- акаунті журналіст Рашид Гарсія.

Як видно з кадрів на ролику, на 41-й хвилині футболіст команди Шапекоенсе виконав подачу з кутового, під час якої м'яч став падати, а потім знову підлетів вгору.

І ще: Американець влаштовує вечірку у Бермудському трикутнику

Користувачі соцмереж були приголомшені побаченим. "Я не вірю в привидів, але що це було?" – задався питанням один з користувачів. "Неймовірно. Це паранормальне явище, інакше як ще його можна пояснити?" – запитав інший.

Поки ніхто не зміг пояснити, що трапилося, в тому числі і футболіст, який виконав кутовий.

Читайте також: Блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою: оригінальні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2219
Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
  • 16 липня, 14:30
  • 3151
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1617401
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл