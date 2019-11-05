Прості поради, як позбутись тривожності

Існує чимало причин, чому у людей виникає відчуття тривоги, однак у будь-якому випадку варто вміти з ним впоратися. Фахівці назвали прості поради, як повернути спокій та позбутись тривожності.

В Американські асоціації тривожних розладів та депресії (ADAA) поділились рекомендаціями, як справитись з хвилюванням та тривогою.

І ще: Австралійська матуся пояснила, чому потрібно "менше любити своїх дітей"

"Чимало людей, які відчувають соціальну тривогу, кажуть приблизно одне і те ж: я не хочу виходити та розмовляти з будь-ким. Я завжди надам перевагу варіанту залишитись вдома, лягти калачиком на дивані чи поховати себе в хатній роботі, щоб бути поза соціальними вимогами", – відзначають психологи.

Як побороти соціальну тривожність

Три прості поради для тих, хто відчуває соціальну тривожність:

Забудьте про негативні стратегії виживання. Приміром, щоб притупити симптоми хвилювання, люди вживають спиртне. І хоч кілька бокалів вина допоможуть розслабитись, але рівень тривоги і стресу насправді збільшиться.

Переосмисліть стрес. Психологи розповіли, що стрес – це не так і погано, адже він здатен мотивувати. Варто розуміти, що цілком нормально відчувати хвилювання, але потрібно нормально на нього реагувати. "Так, я піду на вечірку, де повно незнайомців, але я цікава людина, тому точно знайду з кимось спільну мову", – це приклад правильного налаштування.

Займіться чимось приємний. Чудовий спосіб не хвилюватись – відволіктись на щось хороше, приміром, зробити щось приємне для інших. Це дозволить реально побороти соціальну тривогу.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку