Як знімає камера смартфона Redmi Note 8 Pro: вердикт DxOMark

Компанія Redmi представила свій крутий смартфон Note 8 Pro ще у вересні. Втім, лише зараз він потрапив до лабораторії DxOMark. Дізнайтесь, яку оцінку йому поставили експерти, і які його сильні та слабкі сторони у питаннях зйомки.

Чотири основні камери, представлені сенсорами на 64 Мп (f / 1.9), 8 Мп і парою 2-мегапіксельних датчиків дозволяють знімати фотографії з максимальною роздільною здатністю 9216х6912 пікселів і записувати 4К-відео частотою 30 fps. Виробник відмовився від телеоб'єктива, натомість оснастив новинку 2-мегапіксельним датчиком для зйомки макро.

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Серед переваг камери Redmi Note 8 Pro відзначили: швидку роботу автофокусу в умовах достатньої освітленості, правильне визначення експозиції в темний час доби, хороший результат фотозйомки при використанні спалаху, точне промальовування цільового об'єкта при зйомці з боке. Відео відрізняється хорошою стабілізацією під час статичних сцен, швидким відпрацюванням експозиції і прийнятною кольоровою гамою.

Недоліками камери став обмежений динамічний діапазон, наявність артефактів при збільшенні і розмиття деталей, артефакти при зміні відтінку, низький рівень деталізації практично у будь-яких умовах, попри суттєву роздільну здатність сенсора, а також повільність автофокусу в умовах недостатнього освітлення. При зйомці відео Redmi Note 8 Pro постійно помиляється з фокусуванням, а сама матриця демонструє високий рівень цифрових шумів практично при будь-яких умовах.

Під час тестування фахівці DxOMark сумарно оцінили камеру Redmi Note 8 Pro у 84 бали: 87 за фото і 78 за відео. За результатами гаджет поступається показникам недорогих моделей на зразок Motorola Moto One Zoom і Samsung Galaxy A50 і відповідає рівню ігрового смартфона Black Shark 2.

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