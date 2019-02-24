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MARUV 8 березня

Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом

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Революційна камера може з'явитися в нових гаджетах компанії - фото 1
Революційна камера може з'явитися в нових гаджетах компанії

Компанія Oppo, як і обіцяла, показала в рамках виставки MWC 2019 у Барселоні робочий прототип смартфона, оснащеного тієї самої революційною камерою з 10-кратним наближенням без втрати якості, анонсованої в минулому місяці.

Перший комерційний смартфон з такою камерою виробник пообіцяв випустити у наступному кварталі, вкотре повторивши, що камера – завершений комерційний продукт, готовий до виходу на ринок.

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Нагадаємо, нова технологія – подальший розвиток ідей, закладених у моделі 5x Dual Camera Zoom з п'ятикратним зумом, що дебютувала на MWC 2017

Якщо говорити про конструкцію камери, то у ній налічується три фотомодулі: основний на 48 Мп, надширококутний на 8 Мп і 120°, а також телефото на 12 Мп. Останній характеризується фокусною відстанню 160 мм і перископічною конструкцією, а також призмою в оптичній схемі об'єктиву. Саме він забезпечує рекордне наближення та якісну зйомку віддалених об'єктів. Завдяки бічній постановці і рефракції лінз при товщині конструкції всього 6,76 мм камера забезпечує охоплення фокусних відстаней 16-160 мм в еквіваленті 35-мм. За товщиною модуль приблизно такий же, як той, що використовується в моделі R17 Pro.

Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309624
Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309622
Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309623
Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309621

Всі три камери працюють одночасно, що дозволяє оптимізувати якість зображення при різних діапазонах наближення. Оптична система стабілізації є і в основному, і в модулі телефото. Виробник зазначає, що вона працює на 73% краще у порівнянні з попередником.

Відзначимо, що багато виробників вказують діапазон фокусних відстаней, не враховуючи надширококутну камеру. Наприклад, з урахуванням надширококутного модуля модель Mate 20 Pro забезпечує 5-кратне збільшення, а Galaxy S10 Plus – 4,3-кратне.

Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309626
Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309627

Джерело наводить безліч прикладів фото, зроблених на різні модулі. Так, одночасно зі смартфоном, що виділяється потрійною камерою з десятикратним зумом, повинна вийти перша модель бренду з підтримкою 5G. Що це будуть за моделі, поки невідомо.

Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309629
Як знімає камера смартфона Oppo з десятикратним зумом - фото 309628

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Джерело: ITC
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