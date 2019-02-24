У мережу злили характеристики нового OnePlus 7

Напередодні початку технологічної виставки MWC 2019 у мережі з'явилася інформація про характеристики неанонсованого смартфона OnePlus 7. Детальний витік не тільки підтвердив чутки про зміну дизайну у флагманській лінійці компанії, але і розсекретив специфікації майбутньої новинки.

Інтернет-ресурс SlashGear з посиланням на власні джерела опублікував детальні специфікації OnePlus 7, який готується до випуску.

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За наявною інформацією, смартфон отримає 6,5-дюймовий дисплей Optic AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080 пікселів), позбавлений вирізів і отворів.

OnePlus 7 не отримає брів і вирізів

За продуктивність буде відповідати комбінація з новітнього процесора Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, обсяг вбудованого сховища складе 128 ГБ. Топову конфігурацію оснастять 10 ГБ оперативки та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Повідомляється, що OnePlus 7 також забезпечать модемом Snapdragon X55, призначеним для роботи в мережах 5G.

16-мегапіксельна фронталка (f / 2.0) з висувним механізмом розташується на верхній грані корпусу. Основна камера з LED-спалахом буде складатися з двох сенсорів: 48 Мп (0,8 мкм, f / 1.79) і 5 Мп (1,12 мкм, f / 2.4). Модуль розміститься вертикально по центру задньої кришки. Серед можливостей камери називаються розпізнавання сцени за допомогою ШІ-алгоритмів, портретний і професійний режими, нічну, панорамну й уповільнену зйомку, підтримку HDR і RAW, режим зйомки зі студійним освітленням.

OnePlus 7 можуть показати в травні

Також гаджет отримає Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0 (з підтримкою кодеків aptX і aptX HD), GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Апарат оснастять портом USB Type-C і слотом для двох SIM-карт.

Імовірно, OnePlus 7 буде представлений у травні 2019, а першу демонстрацію можливостей майбутнього флагмана, включаючи 5G-підключення, компанія проведе вже у найближчі дні під час виставки MWC 2019.

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