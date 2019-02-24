На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережу злили характеристики нового OnePlus 7
-
- 9
Напередодні початку технологічної виставки MWC 2019 у мережі з'явилася інформація про характеристики неанонсованого смартфона OnePlus 7. Детальний витік не тільки підтвердив чутки про зміну дизайну у флагманській лінійці компанії, але і розсекретив специфікації майбутньої новинки.
Інтернет-ресурс SlashGear з посиланням на власні джерела опублікував детальні специфікації OnePlus 7, який готується до випуску.
І ще: Xiaomi Mi9 SE: компактний середнячок з NFC, який захочуть всі
За наявною інформацією, смартфон отримає 6,5-дюймовий дисплей Optic AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080 пікселів), позбавлений вирізів і отворів.
За продуктивність буде відповідати комбінація з новітнього процесора Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, обсяг вбудованого сховища складе 128 ГБ. Топову конфігурацію оснастять 10 ГБ оперативки та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Повідомляється, що OnePlus 7 також забезпечать модемом Snapdragon X55, призначеним для роботи в мережах 5G.
16-мегапіксельна фронталка (f / 2.0) з висувним механізмом розташується на верхній грані корпусу. Основна камера з LED-спалахом буде складатися з двох сенсорів: 48 Мп (0,8 мкм, f / 1.79) і 5 Мп (1,12 мкм, f / 2.4). Модуль розміститься вертикально по центру задньої кришки. Серед можливостей камери називаються розпізнавання сцени за допомогою ШІ-алгоритмів, портретний і професійний режими, нічну, панорамну й уповільнену зйомку, підтримку HDR і RAW, режим зйомки зі студійним освітленням.
Також гаджет отримає Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0 (з підтримкою кодеків aptX і aptX HD), GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Апарат оснастять портом USB Type-C і слотом для двох SIM-карт.
Імовірно, OnePlus 7 буде представлений у травні 2019, а першу демонстрацію можливостей майбутнього флагмана, включаючи 5G-підключення, компанія проведе вже у найближчі дні під час виставки MWC 2019.
Читайте також: Samsung Galaxy M20 з акумулятором на 5000 мАг виходить на ринок України
-
10:52Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
09:53У мережу злили характеристики нового OnePlus 7
-
09:25Яку погоду очікувати в Україні 24 лютого
-
08:58Коли твій день вдався: камера зафіксувала, як сміттяр веселився з батутом
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
08:33Науковці розповіли, чому тости – не найкращий сніданок
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
23:51MARUV – Siren Song: текст і переклад пісні України на Євробачення 2019
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі
-
21:53Науковці вразили несподіваною заявою про бісексуальних жінок
-
21:35KAZKA у фіналу відбору на Євробачення 2019 нарешті не провалила вокал
-
21:22Німці показали новий Volkswagen Multivan, і він тепер на електриці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:555 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні
-
20:41Спекотна MARUV показала новий номер у фіналі Нацвідбору-2019
-
20:24Дізнайтеся, чи є у вас зайва вага
-
20:03Стоматологи назвали найпоширеніші помилки при чищенні зубів
-
19:53Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення
-
19:28Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S10 Plus
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал
-
18:51Науковці назвали спілкування справжніми ліками для жінок, і ось чому
-
18:22Пародія на рекламу Calvin Klein підірвала мережу: відео, яке варто глянути
-
17:57На Ryanair і Wizzair чекає шалений штраф через правила перевезення багажу
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі
-
20:555 міфів про справжнього чоловіка, які вже давно неактуальні
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал
-
17:23Сп'яніла Настя Каменських і відверта Оля Цибульська: зірковий огляд тижня
-
15:15Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді
-
13:25Аналітики назвали автомобілі, які найменше втрачають у ціні
-
10:55Голосування: хто має представляти Україну на Євробаченні 2019?
-
08:50Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
- 22 лютого
-
20:20Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу
-
18:45Круті відеомагнітофони, які рятували твоє дозвілля у 90-х
-
16:50Як правильно збирати рюкзак в похід: лайфхаки
-
14:15Ліга Європи: Челсі – суперник Динамо в 1/8 за підсумками жеребкування
-
12:50Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
-
10:53Стан проїзду на дорогах 22 лютого: інформація Укравтодору
-
08:31Яку погоду очікувати в Україні 22 лютого
- 21 лютого
-
21:555 корисних функцій MacOS, яких ви могли не знати
-
20:22Лікарі розповіли, як не застудитися під час потепління
-
18:00Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
-
16:005 мотивуючих книг, які допоможуть досягти успіху в роботі
-
14:00Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови
-
11:55Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
-
09:15ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?