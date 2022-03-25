Що робити, якщо втратили або забули паспорт: важлива інструкція

Через вторгнення російських військових багатьом українцям довелось покидати власні домівки та тікати у безпечніші області. Але не всім вдалось взяти з собою документи, а чимало хто й зовсім залишився без них. Тому пояснюємо, що робити, якщо у вас нема паспорта.

Напад Росії на Україну позбавив наших громадян навіть думок про звичайне життя, яким воно було до війни. Чимало українців опинились під обстрілами та рятувались з мінімальною кількістю речей, а то й без них зовсім. Часто навіть документи виявились загубленими або знищеними. Тому у Дії пояснили, як діяти, якщо таке трапилось.

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Що робити, якщо у вас нема паспорта:

Можна скористатись паспортами у Дії – ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, як й звичайні. Цифровий підходить і для перевірок з боку поліції, на блокпостах, а також для перетину кордонів з Польщею та Молдовою.

– ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, як й звичайні. Цифровий підходить і для перевірок з боку поліції, на блокпостах, а також для перетину кордонів з Польщею та Молдовою. Можна отримати та відновити втрачені документи у ЦНАПах, які працюють зараз у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

які працюють зараз у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Можна звернутись до підрозділів міграційної служби, де теж знову доступні паспортні послуги. Графіки роботи та контакти ДМС перевіряйте тут.

Що робити, якщо втратили документи

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