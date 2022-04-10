Як знайти рідних, які зникли під час війни: список онлайн-сервісів

Як українцям знайти рідних, які зникли під час війни / Vlad D on Unsplash

Вторгнення російських військових на територію нашої країни призвело до того, що тисячі людей втратили домівки та близьких. Чимало українців залишились без зв'язку з рідними, тому зібрали справді дієві онлайн-ресурси для пошуку зниклих під час війни.

Від початку нападу окупантів чимало українців змушені ховатись в укриттях, покидати домівки та їхати у безпечніші області, а декого примусово вивозять російські військові. У таких випадках рідні втрачають контакт, залишаючись наодинці зі здогадками. Тому у Мінцифри поділились переліком онлайн-ресурсів, які допоможуть з пошуком тих, хто зник під час цієї жорстокої війни.

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Як знайти зниклих під час війн:

Віримо, що українці, які втратили зв'язок зі своїми рідними, їх відшукають. Бережіть себе та своїх рідних! – наголошують у Мінцифри. Сподіваємось, зовсім скоро Україна переможе і всі близькі люди будуть разом!

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