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Як знайти приховану камеру в готелі або апартаментах: поради експерта

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Обережно, за вами стежать! - фото 1
Обережно, за вами стежать!

Деякі туристи цілком обґрунтовано побоюються стеження, адже є низка орендодавців, котрі здають квартири та номери, напхані камерами стеження. Часто це робиться для того, аби продавати на сторонні сервіси відео інтимного характеру. Як же ж виявити, що за вами стежать?

Директор з досліджень і розробок в американській компанії, що займається інформаційною безпекою, SecurityScorecard Алекс Хайд розробив простий метод, що дозволяє визначити, чи може господар помешкання стежити за гостями у прямому ефірі.

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За словами Хайда, спершу мешканцям варто знайти у квартирі Wi-Fi-роутер і вимкнути його. Зробити це можна, натиснувши кнопку живлення або відімкнувши пристрій від мережі.

Далі Хайд рекомендує чекати реакції власника квартири: якщо господар зв'яжеться з гостями і поцікавиться, чому не працює Wi-Fi, ймовірно, він контролює якийсь пристрій, що знаходиться у квартирі і залежить від роботи безпровідного інтернету. Якщо реакції не буде, швидше за все, "все в порядку".

За вами можуть стежити - фото 367975
За вами можуть стежити

Хайд також порадив туристам завантажити програми на кшталт Fing, які можуть виявити інші пристрої у мережі Wi-Fi. Ще він порекомендував використовувати VPN, щоб власник квартири не міг отримати доступ до списку відвіданих орендарем сторінок.

Експерт уточнив, що в деяких випадках господар квартири може зацікавитися вимкненим роутером з інших причин. Наприклад, якщо від роботи мережі залежить домашня система безпеки або кондиціонер. Однак відключення Wi-Fi все одно стане непоганим способом дізнатися, чи стежить власник житла за роботою інтернету і почати розмову.

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Джерело: Forbes
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