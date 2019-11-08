Чоловік потрапив на камери відеонагляду, підслуховуючи секс гостей готелю: епічне відео

В одному з готелів району Цзянцзінь, що розташований в місті Чунцин на південному заході Китаю, охоронці переглядали запис камери відеоспостереження і помітили чоловіка, який повзав по коридорах. Як з'ясувалося пізніше, він підносив телефон до дверей гостей, щоб чути, як ті займаються сексом.

За інформацією видання, поліцію вперше попередили про порушення порядку, коли один з гостей цього готелю рано вранці помітив тінь за дверима свого номера. Так само вчинила і пані Тан, яка зупинилася в закладі зі своїм коханим.

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Після перегляду відеоматеріалів, правоохоронці затримали на п'ять днів підозрюваного – 28-річного чоловіка на ім'я Хе. Чоловік повзав по коридорах готелю і підставляв телефон близько до дверей, щоб міг слухати, які пари займаються сексом у своїх кімнатах.

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