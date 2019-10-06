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У Саудівській Аравії неодруженим парам дозволили разом жити в готелі

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Саудівська Аравія - фото 1
Саудівська Аравія / inbusiness

В рамках нового візового режиму в Саудівській Аравії неодруженим іноземним парам дозволили на двох знімати спільний готельний номер. Таким чином в королівстві хочуть розвинути індустрію туризму.

Саудівська Аравія довгий час вважалася однією із найсуворіших місць на землі, а тепер краї намагається пом'якшити свій імідж в очах іноземних туристів та інвесторів. Зниження строгості правил для іноземців пов'язують із зусиллями уряду королівства вивести на новий рівень туристичну індустрію.

Тут детальніше: Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи

Неодружені пари тепер можуть разом жити в готелі - фото 359863
Неодружені пари тепер можуть разом жити в готелі

Так, під час подорожі у Саудівську Аравію пари раніше мали документально довести, що вони одружені, перш ніж отримати загальний номер в готелі. Проте на громадян Саудівської Аравії як і раніше поширюється це правило, а ось для іноземних туристів такої вимоги тепер немає. Крім того, тепер жінкам самим дозволено залишатися в готельних номерах.

Нові правила візового режиму свідчать, що жінки-туристи не зобов'язані носити повністю закритий одяг, але все одно їм бажано одягатися скромно. Також наголошується, що алкоголь в готелях королівства досі під забороною.\

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Джерело: bbc
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