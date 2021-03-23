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Блогерка наочно показала, як легко візуально збільшити маленькі груди: фотопорівняння

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Як збільшити груди - фото 1
Як збільшити груди / segodnya

Тіктокерка Талія Ям показала простий спосіб, як швидко й без особливих зусиль збільшити маленькі груди. Відео стало вірусним, а користувачки по всьому світу дякують дівчині за лайфхак.

У ролику Талія спершу показала, як виглядають її груди без бюстгальтера, а потім приміряла білизну з пуш-апом і зазначила, що різниця помітна, але не значна. У другій частині відео героїня продемонструвала, як виглядає її тіло з бюстгальтером-невидимкою, який прикріплюється до грудей за допомогою липкого внутрішнього шару. "З ним майже нічого не змінилося", – сказала вона на відео в TikTok.

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В результаті Ям об'єднала обидва бюстгальтери і наочно показала, наскільки об'ємнішими стали виглядати її груди. Блогерка порадила підписницям придбати бюстгальтер-невидимку і при необхідності користуватися цим методом. Фоловери дівчини подякували їй у коментарях.

@talia.yam

A win for my small chested friends! Help me find the original creator? #smallboobs #bra #fypシ

♬ original sound - Talia
Блогерка наочно показала, як легко візуально збільшити маленькі груди: фотопорівняння - фото 452691

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