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Чоловік ледь не одружився з чужою нареченою через Google Maps: епічна історія
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Сучасні технології зіграли злий жарт з нареченим і його сім'єю. Весільний кортеж прибув не в той селище і мало не забрав чужу наречену.
В Індонезії у провінції Центральна Ява стався курйозний інцидент: наречений в день весілля переплутав адреси і прийшов не до своєї коханої. Ситуація виникла через збій в Google Maps, пише The Indian Express.
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За місцевими традиціями, в день весілля наречений їде додому нареченої, де вони зустрічаються, а потім відбувається шлюбна церемонія. Google Maps помилково привів чоловіка і його гостей в інше селище, де також відзначали весілля і чекали нареченого, який спізнювався.
Побачивши групу незнайомих гостей, наречена Марія Ульфа дуже здивувалася, тому що нікого з них вона не знала. "Я була вражена, коли побачила людей, які супроводжували цього чоловіка, оскільки не впізнала нікого з них", – розповіла дівчина.
Один з її родичів зумів розібратися, що наречений і його гості прийшли з іншого селища. Їм підказали правильну дорогу, і хлопець успішно дістався до своєї нареченої.
На відео потрапив момент, коли група гостей, які переплутали будинок нареченої, залишає його з подарунками:
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