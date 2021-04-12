Чоловік ледь не одружився з чужою нареченою через Google Maps: епічна історія

Сучасні технології зіграли злий жарт з нареченим і його сім'єю. Весільний кортеж прибув не в той селище і мало не забрав чужу наречену.

В Індонезії у провінції Центральна Ява стався курйозний інцидент: наречений в день весілля переплутав адреси і прийшов не до своєї коханої. Ситуація виникла через збій в Google Maps, пише The Indian Express.

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За місцевими традиціями, в день весілля наречений їде додому нареченої, де вони зустрічаються, а потім відбувається шлюбна церемонія. Google Maps помилково привів чоловіка і його гостей в інше селище, де також відзначали весілля і чекали нареченого, який спізнювався.

Побачивши групу незнайомих гостей, наречена Марія Ульфа дуже здивувалася, тому що нікого з них вона не знала. "Я була вражена, коли побачила людей, які супроводжували цього чоловіка, оскільки не впізнала нікого з них", – розповіла дівчина.

Один з її родичів зумів розібратися, що наречений і його гості прийшли з іншого селища. Їм підказали правильну дорогу, і хлопець успішно дістався до своєї нареченої.



На відео потрапив момент, коли група гостей, які переплутали будинок нареченої, залишає його з подарунками:

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