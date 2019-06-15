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Як змінюються татуювання з плином часу (фото)

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Нумо подивімось на щасливих володарів тату - фото 1
Нумо подивімось на щасливих володарів тату / LiveInternet

За десятки років зображення на шкірі стають не такими виразними, однак, не менш крутими! Добірка фото.

Як буде виглядати тату в старості? Цим питанням люди без малюнків на тілі зазвичай дістають тих, у кого є татуювання.

І ще: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині

Річ у тім, що в старості шкіра людини дійсно зазнає сильних змін. Про якусь пружність і естетичність можна забути, якщо вам під 80 років. Але друзі, подивіться на фотографії людей похилого віку з татуюваннями, хіба ці люди виглядають якось негарно? Ні. Вони виглядають круто. І їх старі, мляві тату виглядають прикольно.

Нумо подивімось на щасливих володарів тату, які зробили їх ще в юності. Вони абсолютно не шкодують про те, що зробили ці татуювання. Головне, що вони були щасливі і хотіли їх зробити: яка ж різниця, що стало з тату після?

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Читайте також: Кожен п'ятий стикається з проблемами після зробленого татуювання, – вчені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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