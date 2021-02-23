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Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених

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Як довгі стосунки змінюють людей - фото 1
Як довгі стосунки змінюють людей

Тривалі стосунки здатні добряче перевернути бачення світу, і справа не тільки у коханні. Що ж роками змінюється у парі – читайте далі.

Ні для кого не таємниця, що кохання справді змінює людей, але довгі стосунки також дозволяють партнерам проходити через різні етапи життя разом. Тому з роками пара отримує спільні зміни у своїй особистості.

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Що змінюється у тривалих стосунках:

Пара вигадує власні ідіоми

Спільні жарти, вислови та думки є чудовою ознакою того, що люди живуть на одній хвилі. Часто для інших ці фрази можуть не мати жодного сенсу, адже зрозумілі лише двом. До того ж, така таємна "мова" зміцнює будь-які стосунки, а також створює спільну індивідуальність. Цікавий факт: щасливі подружжя мають більше таких ідіом, аніж інші.

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Зникає цензура

З незнайомцями більшість людей розмовляє зовсім не так, як з друзями, а тим паче зі своєю другою половинкою. У таких ситуаціях люди копіюють жести, контролюють мову та намагаються усіляко справити хороше враження.

А от наодинці з близькими цей образ відступає на другий план, тож люди поповняться максимально природно.

Схожа зовнішність

І поки для людей залишається таємницею, чому шанувальники собак так схожі на своїх улюбленців і навпаки, то партнери з часом справді отримують схожі риси обличчя. І цей незвичайний ефект справді описав психолог Роберт Зеджонк з Мічиганського університету. Його цікавило, чому близькі люди з часом стають подібними.

Тому команда науковця взяла фото 20 подружніх пар та розклала їх у випадковому порядку у два каталоги: у першому фото молодят, а в другому – через 25 років. Тоді добровольці повинні були знайти серед них парує Виявилось, що з юними коханими все було доволі складно, а от після чверті століття партнерів видавав схожий контур обличчя та зморшки. Річ у тому, що люди упродовж багатьох років несвідомо відтворювали емоції та міміку своїх половинок, тому й трапились такі зміни.

Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених - фото 448879

Схоже мовлення

Тривалі стосунки позначаються і на мовленні партнерів, адже проведення чималої кількості часу разом також несвідомо змушує і переймати синтаксичну структуру розмови та навіть її ритм. Також повторюється акцент та тривалість пауз між словами.

До того ж, за цим можна перевіряти, чи будуть тривалі стосунки вже за кілька місяців після знайомства: якщо люди координують своє мовлення під час балачок, то шанси високі.

Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених - фото 448880

Повторення мови тіла

Не тільки зовнішність та манера розмовляти стають схожими, адже навіть жести та реакція тіла переймаються у другої половинки. Це підтвердили дослідження каліфорнійських науковців, у рамках якого партнери однаково реагували на знайому інформацію у випадковій розмові.
Як змінюються люди у тривалих стосунках: 5 фактів від вчених - фото 448881

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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