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Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
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Більшість жінок докладають максимум своїх зусиль, щоб коханий завжди був поруч з ними. Однак в житті настає момент, коли чоловік вирішує піти. Чому так відбувається?
Експерт Олена Шершньова поділилася, від яких жінок ніколи не йде партнер. Виявилося, що чоловік навряд чи кине жінку, яка є самодостатньою і знає собі ціну. Він відчуває, що поруч з такою половинкою буде ставати тільки кращим, тому йому просто не захочеться відпускати її.
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Також чоловік готовий все своє життя прожити з жінкою, яка не вірить в стереотип "чоловіки йдуть". Вона просто навіть не замислюється про це, а живе щасливим і наповненим життям. Такі жінки не зациклені на тому, що ще не відбулося, навпаки, вони насолоджуються сьогоднішнім моментом.
Жінки, які йдуть першими, теж не бояться залишитися на самоті. Експертка каже, що тут справа не в тому, щоб зіграти на випередження, а в тому, щоб вчасно закінчити відносини, які вже давно себе вичерпали.
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