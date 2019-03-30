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Як змінюється статеве життя після 60

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Секс після 60 - фото 1
Секс після 60 / vistanews

Вважається, що літнім людям секс не потрібен. Насправді це не завжди так. У деяких інтерес до статевого життя залишається досить високим і після 60 років.

За словами інсайдерів, деякі жінки відзначають, що після менопаузи їхнє сексуальне життя покращилося: зник страх незапланованої вагітності, а можливість отримувати оргазми збереглася. До того ж, якщо дорослі діти переїхали в окреме житло, у батьків нарешті залишається час один на одного.

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Інтерес до статевого життя залишається досить високим у старших людей - фото 317801
Інтерес до статевого життя залишається досить високим у старших людей

Але, якщо жінки знову розцвітають в 60 років, то чоловіки у цьому віці уже змирилися з еректильною дисфункцією. Через страх, що вони перестануть відповідати очікуванням своєї партнерки, сексуальне життя у старших чоловіків не таке насичене.

І якщо інтенсивне статеве життя, як показують дослідження Мічиганського університету, захищає систему кровообігу у жінок, це може привести до пошкодження серця у чоловіків.

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Джерело: dilei
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