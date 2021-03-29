Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього

Дизайнери показали, як змінювались тренди в інтер'єрі зі століттями, а також спробували передбачити майбутню моду у помешканнях. Виглядає доволі ефектно!

Дизайн інтер'єру також має власну історію, яка демонструє чимало деталей життя та побуту людей, передає boredpanda. Спосіб, у який ми обираємо, як прикрасити своє помешкання, залежить не лише від нас, а й від тенденцій десятиліття, розвитку технологій та загалом моди.

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Компанія American Home Shield вирішила озирнутись назад та створити проєкт, що показує, як змінився дизайн інтер'єру. У якості прикладів експерти взяли вигляд типового будинку у 1800-х, 2000-х роках, а також концепт домівки у 2100-х роках. Весь проєкт зайняв приблизно 2 місяці і виник через обговорення тенденцій в інтер'єрах, які доволі швидко змінювались з роками та розвитком науки.

Кухня 1800-х

ahs.com

Кухня 2000-х

ahs.com

Кухня 2100-х

ahs.com

"Кухонна піч може здаватись старовинною технологією, але до 19 століття про неї ще не було відомо. До інновацій не існувало регуляторів температури.Т ому американці готували на відкритому багатті, контролюючи тепло через зміну положення горщику над полум'ям", – пояснюють в American Home Shield.

Їдальня 1800-х

ahs.com

Їдальня 2000-х

ahs.com

Їдальня 2100-х

ahs.com

"Їдальня була доволі офіційним приміщенням у вікторіанській епосі. Тут переважали спокійні кольори, які підкреслювало денне світло та свічки. У сучасному дизайні можна побачити перероблені шкільні стільці, які є легкими та зручними. Але тут навряд чи хтось затримається після трапези", – зазначають у дизайнери.

Вітальня 1800-х

ahs.com

Вітальня 2000-х

ahs.com

Вітальня 2100-х

ahs.com

"Ви пам'ятаєте "книжки"? Так історично склалось, що книжкова полиця була дуже практичним способом зберігати паперові засоби масової інформації, а також додавала гостям відчуття особистості. З часом книги сховались в шафах. Зате замінили їх величезні телевізори. У майбутньому меблі та техніка й зовсім будуть змішуватись в щось одне", – діляться в American Home Shield.

Спальня 1800-х

ahs.com

Спальня 2000-х

ahs.com

Спальня 2100-х

ahs.com

"Для когось ліжко з балдахіном є символом багатства, але насправді така конструкція слугувала для захисту під час сну від холоду (в холодних країнах) та від комах (у теплих країнах). Але з розвитком центрального опалення балдахіни вийшли з моди. Модернізм породжує мінімалізм, а спокійна атмосфера сучасної спальні зводиться до відсутності безладу. У майбутньому буде ще менше зайвого, коли стіна, замаскована під шпалери, замінить і телевізор, і дзеркало", – діляться творці проєкту.

Ванна кімната 1800-х

ahs.com

Ванна кімната 2000-х

ahs.com

Ванна кімната 2100-х

ahs.com

"Сьогодні ми звикли до бездоганно обладнаної ванної кімнати, але традиційно це завжди були саме меблі у значенні цього слова. Окремі дерев'яні деталі вільно б стояли у ванній, коли воду нагрівали на плиті. Сучасний варіант витончений, сміливий та світлий. Але у майбутньому його можна змінити під настрій, під тренд економії води та навіть з турботою про здоров'я, адже дзеркало може отримати систему сканування показників тіла", – діляться автори.

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