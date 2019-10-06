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Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа

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Гніздо американського чижа - фото 1
Гніздо американського чижа / notivaga2010

Пташині гнізда можуть бути неймовірно красивими. Лишень подивіться на ці!

Шерон Білс – фотограф і художниця. Вона вважає фотографію формою мистецтва і засобом вираження того, що близько її серцю. У своїй останній книзі Шерон випустила колекцію фотографій пташиних гнізд.

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У всіх є своє місце для життя. У птахів це гніздо. А у деяких птахів гнізда настільки вражаючі і дивні, що варто про них розповісти окремо. Але якими б не були домівки різними, функції вони виконують однакові: щоб було тепло і затишно, а також захищало від навколишнього середовища і хижаків. Так само при виборі будинку тварини вдаються до різних способів: хтось задовольняється і трухлявих пнем, а хтось старанно і ретельно риє нору. Мабуть, найбільш вимогливими будівниками серед тваринного світу й є птахи.

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359713

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359714

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359715

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359716

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359717

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359718

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359719

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359720

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359721

Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа - фото 359722

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Джерело: notivaga2010
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