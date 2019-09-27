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Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
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Рівно 21 рік тому – 27 вересня 1998 року – двоє студентів Оксфорда Сергій Брін і Ларрі Пейдж заснували компанію Google. За цей час пошуковик зазнав суттєвих змін.
Домен google.com був зареєстрований 15 вересня 1997-го, днем заснування компанії вважається 4 вересня 1998 року, але саме 27 вересня Сергій Брін і Ларрі Пейдж опублікували документ, де йшлося про запуск їхньої пошукової системи.
Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
Спочатку Google мав назву BackRub через те, що система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту, чим і зробила пошуковик популярним. Інші тодішні системи на запити користувача видавали сайти, де частіше згадувалося це слово чи фраза. Тому, якщо ви, наприклад, вводили там "Арнольд Шварценеггер", то спочатку показувалися сайти з жартами про актора і бульварна преса, а вже потім офіційна інформація та інші корисні дані.
Перевірка зворотних посилань в Google дозволила їм видавати користувачам спочатку важливу і перевірену інформацію за запитом, а нижче вже йшло все інше.
Назва Google походить від спотвореного англійського слова googol (гугол) – числа 10 у сотому ступені (одиниця та сто нулів).
Еволюція пошуковика Google
Ось оригінальна сторінка пошуку Google в 1998 році:
Це – результати пошуку, які складались зі списку посилань на деякі оголошення:
11 вересня 2001 року Google розмістив посилання на новини прямо на Google.com:
У 2006 році Google додав попередній перегляд карт у верхній частині результатів:
Через рік, у 2007-му, Google остаточно перетворився на універсальний пошуковик. Видача за запитами поєднувала результати з різних вертикалей:
Універсальний пошуковик у 2007 році також додав відео з YouTube:
... та новини з Google News:
... та пошук покупок в онлайн-магазинах:
У 2008 році компанія Google прорекламувала свій перший Android-телефон прямо на Google.com. Це змінило інтернет-ринок, оскільки раніше представники пошуковика стверджували, що не займатимуться рекламою.
У 2009 році Google почав видавати результати пошуку, спираючись на дані в соціальних мережах Gmail та Friendfeed.
У вересні 2010 року Google прибрав кнопку "I'm Feeling Lucky".
У лютому 2011 року Google почав змішувати результати пошуку в соціальних мережах зі звичайними результатами пошуку.
У червні 2011 року Google створив справжню соціальну мережу Google+. Це суттєво змінило його результати пошуку.
Цього ж року пошуковик почав показувати інформацію про когось/щось, що ви шукаєте, збоку:
З 2012 року пошуковик почав розміщати ще більше реклами на Google.com:
У 2013 році шрифт Google став плоским, а тіней у логотипі стало менше:
1 вересня 2015 року система отримала новий логотип, який використовується досі:
Крайнє масштабне оновлення Google відбулось у грудні 2018 року. Тоді змінився блок з пошуковим рядком і параметрами пошуку: його фон став білим, а рядок отримали закруглені кути.
При скролі сторінки пошуковий рядок почав закріплюватись зверху, що стало корисним нововведенням, оскільки користувачу не треба перегортати сторінку вгору для здійснення нового пошукового запиту. Також був оновлений дизайн карток з різною інформацією: тепер у них є обрамлення і заокруглені кути.
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