Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото

  • 39
Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 1

Рівно 21 рік тому – 27 вересня 1998 року – двоє студентів Оксфорда Сергій Брін і Ларрі Пейдж заснували компанію Google. За цей час пошуковик зазнав суттєвих змін.

Домен google.com був зареєстрований 15 вересня 1997-го, днем заснування компанії вважається 4 вересня 1998 року, але саме 27 вересня Сергій Брін і Ларрі Пейдж опублікували документ, де йшлося про запуск їхньої пошукової системи.

Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?

Спочатку Google мав назву BackRub через те, що система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту, чим і зробила пошуковик популярним. Інші тодішні системи на запити користувача видавали сайти, де частіше згадувалося це слово чи фраза. Тому, якщо ви, наприклад, вводили там "Арнольд Шварценеггер", то спочатку показувалися сайти з жартами про актора і бульварна преса, а вже потім офіційна інформація та інші корисні дані.

Перевірка зворотних посилань в Google дозволила їм видавати користувачам спочатку важливу і перевірену інформацію за запитом, а нижче вже йшло все інше.

Назва Google походить від спотвореного англійського слова googol (гугол) – числа 10 у сотому ступені (одиниця та сто нулів).

Еволюція пошуковика Google

Ось оригінальна сторінка пошуку Google в 1998 році:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357973

Це – результати пошуку, які складались зі списку посилань на деякі оголошення:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357974

11 вересня 2001 року Google розмістив посилання на новини прямо на Google.com:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357975

У 2006 році Google додав попередній перегляд карт у верхній частині результатів:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357976

Через рік, у 2007-му, Google остаточно перетворився на універсальний пошуковик. Видача за запитами поєднувала результати з різних вертикалей:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357977

Універсальний пошуковик у 2007 році також додав відео з YouTube:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357979

... та новини з Google News:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357980

... та пошук покупок в онлайн-магазинах:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357982

У 2008 році компанія Google прорекламувала свій перший Android-телефон прямо на Google.com. Це змінило інтернет-ринок, оскільки раніше представники пошуковика стверджували, що не займатимуться рекламою.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357986

У 2009 році Google почав видавати результати пошуку, спираючись на дані в соціальних мережах Gmail та Friendfeed.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357990

У вересні 2010 року Google прибрав кнопку "I'm Feeling Lucky".

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357991

У лютому 2011 року Google почав змішувати результати пошуку в соціальних мережах зі звичайними результатами пошуку.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357993

У червні 2011 року Google створив справжню соціальну мережу Google+. Це суттєво змінило його результати пошуку.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357994

Цього ж року пошуковик почав показувати інформацію про когось/щось, що ви шукаєте, збоку:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357996

З 2012 року пошуковик почав розміщати ще більше реклами на Google.com:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 358000

У 2013 році шрифт Google став плоским, а тіней у логотипі стало менше:

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 357998

1 вересня 2015 року система отримала новий логотип, який використовується досі:

Крайнє масштабне оновлення Google відбулось у грудні 2018 року. Тоді змінився блок з пошуковим рядком і параметрами пошуку: його фон став білим, а рядок отримали закруглені кути.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 358005

При скролі сторінки пошуковий рядок почав закріплюватись зверху, що стало корисним нововведенням, оскільки користувачу не треба перегортати сторінку вгору для здійснення нового пошукового запиту. Також був оновлений дизайн карток з різною інформацією: тепер у них є обрамлення і заокруглені кути.

Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото - фото 358006

Читайте також: Facebook почав приховувати кількість лайків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • Вчора, 18:21
  • 2098
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 1962
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1782906
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Google