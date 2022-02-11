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Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+

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Олівія Калпо - фото 1
Олівія Калпо / instagram

Красуня Олівія Калпо – Міс США та Міс Всесвіт 2012. Зірка славиться своїми зірковими романами, і гучними розставаннями. Подивімось, як змінювалася Олівія на своєму професійному шляху!

Олівія Калпо народилася 8 травня 1992, Кранстон, Род-Айленд, США. Її батько – італійського походження, а у матері італійське та ірландське коріння, пише Радіо MAXIMUM.

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У ранньому віці, за власним зізнанням титулованої моделі, вона була в тілі, тому що, як і всі однолітки, не думала про обмеження в їжі. За це дівчинка і піддавалася неодноразовим глузуванням з боку однокласників.

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496263
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496264

З другого класу Олівія почала вчитися грі на віолончелі. Грала у різних оркестрах, включаючи Бостонський симфонічний оркестр, у Карнегі-Холлі, Нью-Йоркському оркестрі, а у 2010 році їздила у турне Англією. Донедавна Олівія виступала з Boston Accompanietta. Міс Всесвіт 2012 також навчалася вокалу. На час конкурсу Олівія була студенткою 2-го курсу університету Бостона.

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496267
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496268

До 20 років Калпо не знала, що таке косметика і макіяж, і вже тим більше як цим скористатися, її мати була дуже далекою від цього. Але потім дівчина пристрасно закохалася в продукцію, здатну перетворити зовнішність, експериментувала з кольором волосся і проводила години безперервно в магазинах. Втім, про роботу в модельному бізнесі Олівія не думала, мрії пов'язувала виключно з акторством.

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496269
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496270

Вперше у кінематографі Олівія з'явилася у ролі самої себе в Іншій жінці. Потім, після перерви у трилері Американський диявол про незвичайний вплив музики на слухачів, де її колегою по цеху був сам Малкольм Макдавелл.

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496271

18 вересня 2011 року Олівія Калпо виграла конкурс краси свого штату і в ранзі Міс Род-Айленд поїхала до Лас-Вегасу, щоб взяти участь у національному конкурсі краси Міс США, який відбувся 3 червня 2012 року. Олівія виграла національний конкурс і представила США на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2012, який пройшов також у Лас-Вегасі, і теж став щасливим для Олівії.

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496272
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496273

Ім'я Олівії, переможниці Міс США 2012, яка представляла штат Род-Айленд, та Міс Всесвіт 2012 було увічнено на одній із вулиць Кранстона. Міська рада схвалила резолюцію, назвавши ім'ям переможниці конкурсу краси частину Альберт-авеню Шлях Олівії Калпо.

Гарячі фото Олівії Калпо 18+

Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496266
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496265
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496274
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496275
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496276
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496277
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496278
Як змінювалася спокуслива Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо: фото 18+ - фото 496281

Зараз Олівія, крім фешн-індустрії, пробує свої сили і на знімальних майданчиках фільмів і серіалів, і в керівництві сімейним рестораном Back 40. Як акторка постала в комедії The Swing of Things і драмі Tired Lungs. Багатомільйонна армія шанувальників стежить за робочими буднями красуні в інстаграмі, де вона охоче ділиться чуттєвими знімками в купальниках і фантастичних сукнях, не соромлячись з'явитися перед фанатами і без макіяжу.

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