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Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі - фото 1
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / instagram

Роузі Хантінгтон-Вайтлі – одна з найвідоміших моделей-"ангелів". Сьогодні дівчина не працює з Victoria's Secret, але це не заважає їй залишатися популярною моделлю. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.

Блискуча модель росла на фермі. Її дитинство минало серед курей і качок, овець і коней, де залишається тільки мріяти про подіум. Втім, з ранніх років Роузі почала стежити за своєю фігурою. У неї був персональний тренер: мама Фіона. Жінка працювала професійним інструктором з фітнесу, її відрізняв хороший смак і завищені вимоги до свого зовнішнього вигляду. Ці якості Фіона змогла передати і своїй доньці.

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Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445214

Першу свою фотосесію Роузі відпрацювала в 2003 році для Levi Strauss. Через рік відбувся і дебют молодої моделі на нью-йоркському подіумі. Дівчина виступила на Тижні високої моди. І того ж року вона з'явилася на обкладинках престижних видань Elle Girl і Teen Vogue. У 2006 році Хантінгтон-Вайтлі починає співпрацювати з відомим американським брендом Victoria`s Secret. Дебютувала Роузі в Лос-Анджелесі на традиційному показі модної білизни.

Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445217
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445215
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445216

У цей же період модель укладає контракт з модним будинком Burberry і потрапляє на обкладинку британської версії Vogue. У 2009 році Хантінгтон-Вайтлі пробує себе в кінематографі. Це була короткометражка, знята для доволі відвертої лінії одягу Agent Provocateur. У ній Роузі грала дівчину, хлопець якої забув про День Святого Валентина.

Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445218
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445219
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445220

Уже в травні 2010 року була оголошено, що Роузі Хантінгтон-Вайтлі знімається в головній жіночій ролі у фільмі Трансформери 3: Темна сторона Місяця. Роузі мала замінити Меган Фокс. З режисером фільму Майклом Беєм Роузі познайомилася під час роботи над промороликом Victoria's Secret. Тоді він звернув на неї увагу. Фільм був прийнятий прохолодно, а критики особливо пройшлися по акторській майстерності Роузі.

Модний британський фотограф, на ім'я Ранкін Водделл якось сказав, що Роузі не тільки першокласна модель, але і багатообіцяльна актриса. Ці слова виявилися пророчими. До слова, Меган Фокс відмовилася від роботи над Трансформерами через розбіжності з режисером.

Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445222
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445221

Згодом у різний час Роузі брала участь в рекламних кампаніях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger і інших. У 2011 році дівчина з'явилася на обкладинках Elle і GQ, дала інтерв'ю журналу Maxim і стала обличчям нового аромату від Burberry. У 2013 році модель знялася разом з Хеленою Бонем-Картер в різдвяному ролику Marks & Spencer і стала обличчям австралійської косметичної фірми Model Co.

Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445213

Гарячі фото Роузі Хантінгтон-Вайтлі 18+

Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445223
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445224
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445225
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445226
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+ - фото 445227

З 2010 року Роузі зустрічається з британським актором Джейсоном Стетхемом. Возлюблені познайомилися на музичному фестивалі COACHELLA і відразу один одному сподобалися. На відміну від багатьох голлівудських пар модель і актор не виставляли відносини напоказ і рідко демонстрували почуття на публіці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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