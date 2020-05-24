Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео

24 травня українська співачка та переможниця Євробачення Руслана Лижичко відзначає свій 47-й день народження. Вітаємо зірку зі святом та згадуємо, як змінювався імідж Руслани впродовж її кар'єри. Зацініть!

Руслана Лижичко, яка святкує своє 47-річчя, свого часу зачарувала українців та усю Європу не тільки потужним голосом, а й своїми "дикими танцями". Упродовж кар'єри співачка запам'яталася глядачам та слухачам своєю шаленою енергетикою та любов'ю до України. Вона й досі записує пісні та музику.

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Однак Руслана досягла свого максимального успіху у 2004 році: на сцені Євробачення об'єдналися наполеглива робота над вокалом, зовнішнім виглядом, танцями та загальною атмосферою. І Руслана стала переможницею Євробачення від України!

Ми вирішили пригадати шлях зірки до слави – до вашої уваги ефектні фото виконавиці, які вас зачарують!

Як змінювався образ Руслани

1993 рік

З цього часу розпочалася кар'єра співачки.Вона брала участь у музичних фестивалях, стала співзасновницею студії "Люксен", займалася радіорекламою, озвучувала рекламні ролики.

1995 рік

Руслана стала дружиною Олександра Ксенофонтова, який є її продюсером й досі.

1996 рік

Зайняла 1 місце у Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар". А ще створила проєкт "Дзвінкий вітер" з нагоди 500-річчя епохи Відродження у Львові. Це було музичне поєднання класики та року. Стала "Співачкою року-96".

1997 рік

Руслана випустила свій перший кліп на пісню "Ти". Також у цьому році стала лауреатом VI фестивалю "Таврійські ігри". І ще зняла шоу "Різдво з Русланою".

1998 рік

Руслана випустила 2 музичні альбоми: "Мить весни" та "Найкращі концерти дзвінкого вітру". А ще випустила пісню "Світанок", яка стала однією з найкращих у її кар'єрі.

2000 рік

Руслана зайнялася новим проєктом "Гуцульський" та записала пісню та кінокліп "Знаю я".

2002 рік

Руслана знялася у музичному фільмі "Різдвяні легенди з Русланою".

2003 рік

Співачка випустила новий альбом "Дикі танці", який став лідером продажу музичних альбомів року в Україні.

2004 рік

Найпримітніший рік за весь час кар'єри Руслани – перемога на пісенному конкурсі "Євробачення-2004".

2009 рік

Руслана стала гостею 6-го Азійського фестивалю пісні у місті Сеул. Тоді ж Руслана отримала нагороду за внесок у культурний обмін між Україною та Азією.

2010 рік

Руслана брала участь у проєкті від телеканалу "Інтер" – "Битва українських міст". Співачка очолила команду зі Львова.

2011 рік

Руслана була тренером у талант-шоу "Голос країни" на телеканалі "1+1".

2012 рік

Після чотирирічної перерви, співачка випустила українськомовний альбом "Ей-форi-Я".

2013 рік

Руслана брала участь у шоу "Битва хорів" на телеканалі "1+1". Вона була тренером хору зі Львова і перемогла.

2016 рік

Руслана отримала нагороду від M1 Music Awards в номінації "Внесок в українську музику".

2020 рік

Руслана досі працює у своїй студії та має намір випустити цьогоріч новий альбом "Ми вітер".

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