На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
- 181
24 травня українська співачка та переможниця Євробачення Руслана Лижичко відзначає свій 47-й день народження. Вітаємо зірку зі святом та згадуємо, як змінювався імідж Руслани впродовж її кар'єри. Зацініть!
Руслана Лижичко, яка святкує своє 47-річчя, свого часу зачарувала українців та усю Європу не тільки потужним голосом, а й своїми "дикими танцями". Упродовж кар'єри співачка запам'яталася глядачам та слухачам своєю шаленою енергетикою та любов'ю до України. Вона й досі записує пісні та музику.
Тут більше: Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
Однак Руслана досягла свого максимального успіху у 2004 році: на сцені Євробачення об'єдналися наполеглива робота над вокалом, зовнішнім виглядом, танцями та загальною атмосферою. І Руслана стала переможницею Євробачення від України!
Ми вирішили пригадати шлях зірки до слави – до вашої уваги ефектні фото виконавиці, які вас зачарують!
Як змінювався образ Руслани
1993 рік
З цього часу розпочалася кар'єра співачки.Вона брала участь у музичних фестивалях, стала співзасновницею студії "Люксен", займалася радіорекламою, озвучувала рекламні ролики.
1995 рік
Руслана стала дружиною Олександра Ксенофонтова, який є її продюсером й досі.
1996 рік
Зайняла 1 місце у Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар". А ще створила проєкт "Дзвінкий вітер" з нагоди 500-річчя епохи Відродження у Львові. Це було музичне поєднання класики та року. Стала "Співачкою року-96".
1997 рік
Руслана випустила свій перший кліп на пісню "Ти". Також у цьому році стала лауреатом VI фестивалю "Таврійські ігри". І ще зняла шоу "Різдво з Русланою".
1998 рік
Руслана випустила 2 музичні альбоми: "Мить весни" та "Найкращі концерти дзвінкого вітру". А ще випустила пісню "Світанок", яка стала однією з найкращих у її кар'єрі.
2000 рік
Руслана зайнялася новим проєктом "Гуцульський" та записала пісню та кінокліп "Знаю я".
2002 рік
Руслана знялася у музичному фільмі "Різдвяні легенди з Русланою".
2003 рік
Співачка випустила новий альбом "Дикі танці", який став лідером продажу музичних альбомів року в Україні.
2004 рік
Найпримітніший рік за весь час кар'єри Руслани – перемога на пісенному конкурсі "Євробачення-2004".
2009 рік
Руслана стала гостею 6-го Азійського фестивалю пісні у місті Сеул. Тоді ж Руслана отримала нагороду за внесок у культурний обмін між Україною та Азією.
2010 рік
Руслана брала участь у проєкті від телеканалу "Інтер" – "Битва українських міст". Співачка очолила команду зі Львова.
2011 рік
Руслана була тренером у талант-шоу "Голос країни" на телеканалі "1+1".
2012 рік
Після чотирирічної перерви, співачка випустила українськомовний альбом "Ей-форi-Я".
2013 рік
Руслана брала участь у шоу "Битва хорів" на телеканалі "1+1". Вона була тренером хору зі Львова і перемогла.
2016 рік
Руслана отримала нагороду від M1 Music Awards в номінації "Внесок в українську музику".
2020 рік
Руслана досі працює у своїй студії та має намір випустити цьогоріч новий альбом "Ми вітер".
Це цікаво: Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
18:22Гороскоп на 25 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок
-
17:23Тіна Кароль показала, як разом з сином підкорила Говерлу: відео
-
16:52Reebok випустив інноваційні захисні маски
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:21Важко повірити: ця каліфорнійська "бабуся" підкорює серця чоловіків (фото 18+)
-
15:55У США запрацював сервіс, де самокати самі приїжджають до місця виклику
-
15:26Новий челендж у TikTok ображає чоловіків: відео
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
14:48Стало відомо, коли Австралія почне приймати туристів
-
14:21Ще до винаходу вакцини: колишній глава ВООЗ здивував заявою про коронавірус
-
13:51Сексуальна Емілі Ратажковскі влаштувала запальні танці без одягу (відео)
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:53Чому не варто кататись на скейті у бібліотеці: епічне відео
-
12:24Алієніст 2 сезон: з'явився трейлер і дата виходу
-
12:00Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
11:50Як правильно їсти морозиво: поради, які змінять ваше життя
-
11:23Чи засмагання захищає від коронавірусу: відповідь МОЗ
-
10:49Коли зробив ремонт на карантині: фото ванної кімнати вразило Reddit
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
09:55Зваблива Кім Кардашян влаштувала тренування лише у білизні (фото 18+)
-
09:34Погода в Україні 24 травня: прогноз на сьогодні по містах
-
08:52Rolls-Royce виготовила точну копію позашляховика Cullinan
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти