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Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
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1 травня народився відомий український співак Василь Зінкевич. Цьогоріч йому 75 років! З цієї нагоди зробили добірку його найкращих пісень, які знають всі українці!
Василь Зінкевич – народний артист України та естрадний співак. Його пісні увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Він співпрацював з багатьма відомими та талановитими композиторами, серед яких були Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Микола Мозговий тощо. Слова його пісень належать авторству таких українських поетів, як Дмитро Павличко, Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та інші.
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Василь Зінкевич – Два кольори
- Музика: Олександр Білаш
- Слова: Дмитро Павличко
Софія Ротару та Василь Зінкевич – Водограй
- Музика: Володимир Івасюк
- Слова: Володимир Івасюк
Василь Зінкевич, Назарій Яремчук і Володимир Івасюк – Червона рута
- Музика: Володимир Івасюк
- Слова: Володимир Івасюк
Василь Зінкевич – Забудь печаль (Весільна заметіль)
- Музика: Леонід Затуловський
- Слова: Тамара Севернюк
Василь Зінкевич – Тече вода
- Музика: Ігор Поклад
- Слова: Юрій Рибчинський
Василь Зінкевич – Мамина світлиця
- Музика: Ігор Білозір
- Слова: Богдан Стельмах
Василь Зінкевич – Я піду в далекі гори
- Музика: Володимир Івасюк
- Слова: Володимир Івасюк
Василь Зінкевич – Хай щастить вам, люди добрі!
- Музика: Ігор Поклад
- Слова: Вадим Крищенко
Василь Зінкевич – Заметіль
- Музика: Остап Гавриш
- Слова: Неоніла Стефурак
Василь Зінкевич – Новий день над Україною
- Музика: Богдан Кучер
- Слова: Степан Галябарда
Василь Зінкевич казав: "Я щасливий, що народився в селі, ніколи не забуду тієї стежини, що пробігала поміж житами, а над нею – високі безмежні небеса; що українське село – це своєрідна академія високої моралі. Тут бережуть рідне слово, тут бережуть рідну пісню, тут кожному кажуть: "Добрий день!" Де б не бував, в яких далеких краях не виступав би, завжди із гордістю кажу, що я народився в селі, навчався в сільській консерваторії, де моїм високим професором був мій український народ. Направду, народе мій, ти не просто великий, ти – океан. І я щасливий, що з твого колоска рожденний".
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