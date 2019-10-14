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Як змінювалася популярність мобільних ОС за останні 20 років: цікаве відео
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Сьогодні Android – найпопулярніша мобільна ОС у світі, але так було не завжди. За минулі два десятиліття лідерство в гонці по черзі захоплювали різні платформи, назви багатьох з яких вже стали історією.
Ентузіасти YouTube-каналу Data Is Beautiful створили оригінальну інфографіку у форматі відеоролика, в якій простежили тенденції ринку "розумних" телефонів з 1999 до наших днів.
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У середини 1999 на ринку гаджетів домінувала Palm OS – найпопулярніша на той момент операційна система для комунікаторів. Її частка становила майже 75%, а Windows Mobile, яка займала другу сходинку рейтингу, задовольнялася цифрою 14,31%. Істотно розклад почав змінюватися лише до початку 2003, коли стараннями Nokia почала розвиватися знаменита Symbian OS, наростила свою присутність до значних 25% і потіснила операційну Microsoft.
До середини 2004 популярна ОС охопила половину мобільного ринку, а через пару років і всі 60%. Apple iOS з'явилася лише через рік і стартувала невпевнено, поступаючись навіть не найпоширенішій Blackberry OS навіть у кінці 2008. Не кращим на той момент здавався і дебют Android – "зелений робот" зміг обійти операційну Microsoft, але відчутно поступався "яблуку".
Звична для сучасних користувачів ситуація почала шикуватися до початку 2012, коли Google впевнено посіла верхній рядок зведеного чарту мобільних ОС. До середини року частка Android зросла до 70%, а до третього кварталу 2015 – до 85%. Усіх інших конкурентів, за винятком iOS, на той час можна було не брати до уваги.
На сьогодні, за даними авторів ролика з посиланням на статистику консалтингової компанії Gartner, баланс сил практично не змінився: Android лідирує, Apple зі скромним у процентному співвідношенні показником 10,63% посідає друге місце, а на третє вирвалася KaiOS для кнопкових пристроїв, що отримала 4,13% ринку.
Смартфоном на якій ОС користуєтесь ви? Пишіть у коментарях ;)
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