Автономність бюджетного Redmi 8 вражає: 17 годин перегляду відео на одному заряді

Нещодавно компанія Redmi опублікувала інформацію, згідно з якою смартфон Redmi 8 буде доступний у Китаї в трьох кольорах, включаючи сапфіровий синій, смарагдовий зелений і чорний онікс. Утім, тішить не кольорова гамма пристрою, а його автономність!

Компанія випустила ще один постер, на якому показано, що смартфони Redmi 8 здатні відтворювати відео протягом 17 годин. Це можливо завдяки акумулятору на 5000 мАг.

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Нагадаємо, що смартфон оснащений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 439. Також він може похизуватися екраном діагоналлю 6,21 дюйма з роздільною здатністю HD +, операційною системою Android 9 Pie зі встановленою оболонкою MIUI 10, здвоєною камерою з датчиками зображення на 12 і 2 Мп. Трохи нижче розташований дактилоскопічний датчик.

Спереду розташована єдина 8-мегапіксельна камера, яка міститься у краплеподібному вирізі. Смартфон отримав габарити 156,3 х 75,40 х 9,4 мм і має масу 188 г.

Нагадаємо, що Redmi 8 уже офіційно представили в Україні. За версію на 3+32 ГБ пам'яті потрібно викласти 3 999 гривень, а за топову з 4+64 – 4 499 гривень.

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