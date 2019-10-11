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Redmi K20 Pro фотографує на рівні iPhone XR: експерти DxOMark

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Redmi K20 Pro фотографує на рівні Google Pixel 3 - фото 1
Redmi K20 Pro фотографує на рівні Google Pixel 3

Через кілька місяців після анонсу смартфон Redmi K20 Pro нарешті добрався до авторитетної лабораторії DxOMark. Провівши серію фототестів, фахівці поставили камері пристрою високий бал, а сама модель отримала звання одного з найкращих камерофонів бренду.

Під час тестування співробітники DxOMark назвали низку плюсів в роботі камери Redmi K20 Pro. Смартфон швидко фокусується практично на будь-яких об'єктах, без помилок промальовує боке при портретній зйомці та добре показує себе при зйомці в нічний час доби з мінімальним рівнем цифрових шумів.

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З недоліків фахівці виділили обмежений динамічний діапазон, наявність колірних тіней практично у всіх умовах зйомки, різний рівень цифрових шумів на тлі і самому об'єкті при портретній зйомці. Сумарний бал, який набрав гаджет у тесті, – 108.

Redmi K20 Pro фотографує на рівні iPhone XR: експерти DxOMark - фото 360867
Redmi K20 Pro фотографує на рівні iPhone XR: експерти DxOMark - фото 360868

Із записом відео Redmi K20 Pro справляється гірше за iPhone XR і Google Pixel 3. У результаті він набрав лише 89 балів. Попри хорошу якість зйомки вдень та невисокий рівень шуму, смартфон погано коригує баланс білого в приміщеннях і дещо змащує відеоряд. Відзначається також і недостатній рівень фокусування при зйомці в будинку або квартирі.

Redmi K20 Pro фотографує на рівні iPhone XR: експерти DxOMark - фото 360866

Сумарно можливості камери Redmi K20 Pro оцінили у 102 бали, що відповідає рівню Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note9, iPhone XR і Xiaomi Mi Mix 3.

Нагадаємо, що Redmi K20 Pro на українському ринку продається під назвою Xiaomi Mi 9T Pro. Його ціна стартує з позначки у 11 999 гривень за версію 6+64 ГБ.

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Джерело: dxomark
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