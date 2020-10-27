Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+

Красуню Демі Роуз не можна назвати класичною топмоделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих. Втім, низькоросла Демі підкорила інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі білизни і купальників.

Народившись в 1995 році у Великобританії, Демі після навчання в коледжі Волсолл вирушила підкорювати Америку. З дитинства дівчина хотіла стати моделлю, але доля підготувала їй безліч сюрпризів. Будучи наївною студенткою, Демі прилетіла в Маямі, вважаючи це місто меккою світового моделінгу. І це дійсно так.

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Як розповідає Демі, стати моделлю вона мріяла з самого дитинства, але сподіватися на те, що одного разу її мрії перетворяться на реальність, навіть не сміла. Зріст Демі становить всього 157 сантиметрів, що мало би позбавити її навіть мінімальних шансів на те, що коли-небудь вона зможе підкорити світові подіуми.

У США Роуз відразу потрапила в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Маямі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь в фотосесіях. Після цього Демі почали запрошувати в відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки For Him Magazine і Nuts.

У 2017 році видання Zoo Magazine назвало Демі однією з найбільш сексуально-привабливих дівчат планети. Красу британської моделі можна побачити не тільки на глянцевих розворотах, а й в кліпах популярних музикантів, таких, як Кріс Браун і DJ Khaled. Імідж сексуальної дівчини Демі підтримує, розміщуючи на своїй Instagram-сторінці провокаційні фотографії та з'являючись на вечірках у відвертих нарядах, котрі не приховують спокусливість її тіла. Оголена модель часто знімається у відвертих фотосесіях. Часом здається, що на акаунті потрібне обмеження 18+. У 2016 році красуня похвалилася вигинами фігури, повністю роздягнувшись для обкладинки журналу SIXTY6. Пікантні місця прикрили вже у фотошопі: лайком і стрічкою з назвою глянцю.

Британська газета Daily mail не раз писала про незвичайні і скандальні зв'язки Демі Роуз з проєктом Ангелів. Для консервативного суспільства Великобританії такі подробиці є дивним фактом і їх довго обговорюють. Але це також стало величезною популярністю Демі Роуз. Дівчина за короткий період знайшла славу.

Попри невисокий зріст, Демі зовсім не можна назвати мініатюрною: у неї пишні груди і об'ємні стегна. Завдяки особливостям статури вона найбільш вигідно виглядає в білизні і купальниках, а щоденні тренування під наглядом особистого тренера на ім'я Дін і сувора дієта допомагають прекрасній англійці підтримувати розкішну фізичну форму. Основний упор Демі робить на вправи для сідниць, стегон і преса, також вона три або чотири рази на тиждень займається кардіотренуваннями, які допомагають їй не набирати зайві кілограми. Про те, що її порівнюють з Кім Кардашян, Демі говорить з іронією і натякає на те, що її тіло більш природне, ніж у американської теледіви.

Гарячі фото Демі Роуз 18+

Демі Роуз намагається своїм прикладом надихати інших жінок. Модель зуміла подолати порушення харчової поведінки і схильність до анорексії і булімії. Щоб домогтися чудової фігури, Демі закликає займатися фітнесом і правильно харчуватися, а не виснажувати своє тіло. Демі швидко гладшає, а тому намагається максимально виключити з меню жирну їжу і швидкі вуглеводи. Основу раціону моделі складають яйця, риба, овочі і горіхи. На сніданок модель найчастіше вживає білкові продукти, наприклад, яйця.

Зараз щодня Роуз викладає нові фото в Instagram: то в обтягуючій нюдовій сукні з оголеною спиною, то в сексуальній спідній білизні, а то і зовсім голяка, прикрившись простирадлом.

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