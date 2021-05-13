Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+

Спокуслива Фріда Пінто – справжня голлівудська Попелюшка. Всесвітня слава обрушилася на дівчину з першою роллю. Давайте подивимось, як змінювалася красуня на своєму шляху!

Фріда Пінто народилася 18 жовтня 1984 року в Мумбаї. Її батьки не мають ніякого відношення до світу кіно: тато банкір, а мама керівник елітної школи. Пінто не отримувала спеціальної акторської освіти, вона закінчила коледж Святого Хав'єра в Мумбаї, має ступінь бакалавра мистецтв з англійської літератури. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

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Перший же фільм, в якому зіграла актриса, приніс їй велику популярність. Це була популярна драма Мільйонер з нетрів, де Фріда виконала роль коханої головного героя, заради якої той брав участь в телегрі Хто хоче стати мільйонером?. Фільм отримав вісім статуеток Оскар, а також безліч інших нагород. Потім Вуді Аллен запросив Пінто знятися в своїй заплутаній мелодрамі Ти зустрінеш таємничого незнайомця. Тут вона зіграла загадкову дівчину, на ім'я Діа.

Танцювальні навички Фріди допомогли їй отримати роботу в міжнародному театральному шоу Full Circle, який об'їхав уздовж і поперек Південно-Східну Азію. У цьому проєкті Пінто працювала, починаючи з 2006 року і аж до 2008 року. Паралельно дівчина з'являлася на індійському телебаченні. Вона виступала як модель в рекламних роликах таких відомих компаній, як Škoda, Wrigley's Chewing Gum, Airtel, Hutch і DeBeers. Природно, не обійшлися без красивої дівчини і модні журнали. Фріда з'являлася на обкладинках багатьох видань.

Згодом у дівчини були головні ролі в багатьох яскравих стрічках. З 2001 року Фріда Пінто зустрічалася з Рохані Антао, маркетологом з Мумбая, але на початку 2009 року вона розірвала заручини. А в квітні 2009 року стало відомо, що актриса зустрічається зі своїм партнером по фільму Мільйонер з нетрів Девом Пателем.

"Особисте життя напоказ позбавлене інтимності. Часом увага оточуючих дуже заважає. Але я нічого не можу з цим вдіяти. Всі публічні люди живуть під прицілом поглядів", – вважає Фріда.

Рідною для Фріди мовою є конкані

Старша сестра Пінто працює продюсером каналу новин телебачення NDTV

Прізвище актриси є португальським і значить "невелика пташка"

Гарячі фото Фріди Пінто 18+

Фріда Пінто довго і наполегливо йшла до слави. Їй довелося пройти безліч прослуховувань і кастингів, але, отримавши велику кількість відмов, вона не зійшла з дистанції і отримала заслужений шанс. Зараз Фріда відома у всьому світі, про неї пишуть в журналах і газетах, її фото друкують на обкладинках передових видань.

Пінто не вважає себе красивою, спокійно знімається без макіяжу, кажучи, що всім не догодити, головне, бути впевненою в собі. У мережі є багато зображень актриси в купальнику і в доволі пікантних фотосесіях. І не тільки за акторський талант Фріду вибрали амбасадором бренду L'Oreal Paris.

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