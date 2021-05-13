Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+

  • 482
Фріда Пінто - фото 1
Фріда Пінто / instagram

Спокуслива Фріда Пінто – справжня голлівудська Попелюшка. Всесвітня слава обрушилася на дівчину з першою роллю. Давайте подивимось, як змінювалася красуня на своєму шляху!

Фріда Пінто народилася 18 жовтня 1984 року в Мумбаї. Її батьки не мають ніякого відношення до світу кіно: тато банкір, а мама керівник елітної школи. Пінто не отримувала спеціальної акторської освіти, вона закінчила коледж Святого Хав'єра в Мумбаї, має ступінь бакалавра мистецтв з англійської літератури. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

Це цікаво: Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459341
Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459342

Перший же фільм, в якому зіграла актриса, приніс їй велику популярність. Це була популярна драма Мільйонер з нетрів, де Фріда виконала роль коханої головного героя, заради якої той брав участь в телегрі Хто хоче стати мільйонером?. Фільм отримав вісім статуеток Оскар, а також безліч інших нагород. Потім Вуді Аллен запросив Пінто знятися в своїй заплутаній мелодрамі Ти зустрінеш таємничого незнайомця. Тут вона зіграла загадкову дівчину, на ім'я Діа.

Танцювальні навички Фріди допомогли їй отримати роботу в міжнародному театральному шоу Full Circle, який об'їхав уздовж і поперек Південно-Східну Азію. У цьому проєкті Пінто працювала, починаючи з 2006 року і аж до 2008 року. Паралельно дівчина з'являлася на індійському телебаченні. Вона виступала як модель в рекламних роликах таких відомих компаній, як Škoda, Wrigley's Chewing Gum, Airtel, Hutch і DeBeers. Природно, не обійшлися без красивої дівчини і модні журнали. Фріда з'являлася на обкладинках багатьох видань.

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459344
Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459346
Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459345

Згодом у дівчини були головні ролі в багатьох яскравих стрічках. З 2001 року Фріда Пінто зустрічалася з Рохані Антао, маркетологом з Мумбая, але на початку 2009 року вона розірвала заручини. А в квітні 2009 року стало відомо, що актриса зустрічається зі своїм партнером по фільму Мільйонер з нетрів Девом Пателем.

"Особисте життя напоказ позбавлене інтимності. Часом увага оточуючих дуже заважає. Але я нічого не можу з цим вдіяти. Всі публічні люди живуть під прицілом поглядів", – вважає Фріда.

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459349
Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459350
  • Рідною для Фріди мовою є конкані
  • Старша сестра Пінто працює продюсером каналу новин телебачення NDTV
  • Прізвище актриси є португальським і значить "невелика пташка"

Гарячі фото Фріди Пінто 18+

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459333

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459334

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459335

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459336

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459337

Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+ - фото 459338

Фріда Пінто довго і наполегливо йшла до слави. Їй довелося пройти безліч прослуховувань і кастингів, але, отримавши велику кількість відмов, вона не зійшла з дистанції і отримала заслужений шанс. Зараз Фріда відома у всьому світі, про неї пишуть в журналах і газетах, її фото друкують на обкладинках передових видань.

Пінто не вважає себе красивою, спокійно знімається без макіяжу, кажучи, що всім не догодити, головне, бути впевненою в собі. У мережі є багато зображень актриси в купальнику і в доволі пікантних фотосесіях. І не тільки за акторський талант Фріду вибрали амбасадором бренду L'Oreal Paris.

І ще: Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+

пропозиції партнерів
Новини