Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу

Рано чи пізно пандемія коронавірусу закінчиться, а це означає, що подорожі по всьому світу відновляться. Втім, чи зможуть собі дозволити мандрівки літаком туристи? Аналітики припустили, як зміняться ціни на авіаквитки після карантину.

Вартість авіаквитків може подвоїтися після завершення пандемії коронавірусу та зняття обмежень авіасполучення. Фахівці пояснили, чому це станеться.

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Після того, як літаки знову зможуть літати по всьому світу, пасажирам доведеться дотримуватися принципів соціального дистанціювання. Таку думку висловили аналітики британського видання The Sun. Щоб зберегти необхідну дистанцію під час польоту, частина крісел, що розділяють людей, повинні залишатися порожніми. Перевізники в такому випадку зможуть продати лише половину квитків на рейс. Це може означати значне збільшення витрат компаній у порівнянні з періодом до спалаху коронавірусу до 100%. У результаті, дотримання правил дистанціювання на борту вдарить по гаманцях самих мандрівників: вартість авіаквитків виросте у 2 рази.

Експерти пояснюють, що після згасання пандемії у світі правило соціального дистанціювання збережеться. Тобто люди як і раніше будуть побоюватися близького контакту з "сусідами" по неволі. Дистанцію доведеться дотримуватися в багатьох ситуаціях. Так, міністр туризму Іспанії Рейес Марото заявила, що подорожуючих країною туристів зобов'язують триматися на відстані 2 метрів один від одного. Правило буде стосуватися перебування у межах курортів і готелів, а також місцевих пляжів.

Вартість квитків зросте щонайменше удвічі

За словами аналітиків, наразі авіапасажирам доступні дешеві тарифи на майбутні рейси, але поки ціни розраховуються так, ніби борти матимуть звичайне повне завантаження. Після зняття всіх обмежень авіакомпанії зіткнуться з шаленим попитом, а пасажири з ростом цін.

Як відзначають експерти, максимальних цін варто чекати в останні місяці року, оскільки авіакомпанії у цей період будуть всіма силами прагнути зберегти прибуток на поточний рік. Разом з тим, поки європейська влада закликає відкласти бронювання літнього відпочинку.

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