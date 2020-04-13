Названий термін відновлення подорожей по світу

Експерти передбачили, коли туристи зможуть повернутися до вільних подорожей після пандемії коронавірусу.

Журналіст-мандрівник Еоган Коррі припустив, що подорожі по світу відновляться не раніше осені 2020 року. Чоловік зазначив, що ці терміни будуть прямо залежати ще і від того, скільки часу знадобиться індустрії для відновлення.

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Еоган сподівається, що опиниться в літаку вже у вересні цього року. Але підкреслює, що у нього складається враження, що це трапиться тільки навесні 2021 року. Стільки часу, на думку мандрівника, може знадобитися, щоб "все знову змогло повноцінно функціонувати".

Також Коррі порадив не скасовувати заплановані на найближче майбутнє квитки і тури. Якщо вони будуть скасовані за ініціативою агентств і компаній, туристи зможуть повернути витрачені гроші.

Мандрівка

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