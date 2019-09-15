Як змінився принц Гаррі: унікальні фото у його день народження

Сьогодні, 15 вересня, свій 35-й день народження святкує принц Гаррі. З нагоди свята у мережі з'явилися унікальні архівні фото онука королеви Єлизавети II.

Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор – повне ім'я шостого у черзі претендента на королівський престол принца Гаррі. Зійти на трон він зможе після свого батька Чарльза, старшого брата Вільяма, племінників Джорджа, Шарлотти та Луї.

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Гаррі – молодша дитина в родині принца Чарльза і принцеси Діани. Ще з дитинства хлопець відрізнявся прекрасним почуттям гумору, яке, як не дивно, йому дісталося від самої Єлизавети II.

Принц Гаррі у дитинстві

Відомо, що принци отримують військову освіту і чини, будують військову кар'єру. Тому Гаррі пройшов службу у повітряних військах, зокрема, був присутній під час операцій на Близькому Сході. За словами його товаришів по службі, він неодноразово брав участь і в дуже ризикованих операціях.

Принц Гаррі на службі

Жінки Принца Гаррі – це окрема тема, яку обожнювали і обожнюють обговорювати засоби масової інформації. Та й сам Гаррі регулярно підкидав дрова у цей вогонь. Поки у 2016 році він не завів серйозні стосунки з актрисою і красунею Меган Маркл. Закохані довго тримали усе в таємниці, тому про роман стало відомо офіційно тільки восени 2016 року.

Гаррі і Меган

19 травня 2018 відбулося весілля Гаррі і Меган. На події були присутні члени королівської сім'ї, відомі особистості, а за урочистим заходом спостерігали тисячі людей по всьому світу! Вже у жовтні того ж року стало відомо, що Меган вагітна. Перша дитина принца Гаррі народилася 6 травня 2019 року. Малюка назвали Арчі.

Перше фото сина принца Гаррі

І от, сьогодні принц Гаррі святкує 35-річчя. На честь цієї події в сімейному акаунті Інстаграм опублікували зворушливий колаж. На одному фото принц Гаррі постав перед нами немовлям, юнаком і батьком.

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