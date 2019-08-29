Ось хто познайомив Меган Маркл і принца Гаррі

З'явилися нові подробиці справжнього знайомства Меган Маркл і принца Гаррі.

Стосунки Меган Маркл і принца Гаррі стануть одним з найгучніших романів XXI століття. При цьому історія про те, як вони зустрілися, може відрізнятися від тієї, про яку всі думали раніше.

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З того часу, як пара почала зустрічатися, виникли різні думки про те, як вони познайомилися. Однак одним з відомих фактів є те, що хтось із їхніх знайомих призначив побачення наосліп для пари. Відповідаючи на питання ЗМІ після оголошення про заручини, Гаррі підтвердив, що пара утворилася після того, як їх познайомили.

Меган підтвердила, що це була жінка. Відтоді у ЗМІ вважалося, що Меган і Гаррі звела разом близька подруга герцогині модельєр Міша Нону.

Міша Нону

Однак, одне джерело стверджує, що Нону не допомогла розпалити роман між Меган і Гаррі. Справжньою свахою стала Вайолет фон Вестенхольц, дочка барона Фредеріка Патріка Пірса де Вестенхольца, близького друга принца Чарльза. Вона колись була у колі друзів принца Гаррі і подружилася з Меган Маркл. Вайолет познайомила пару після того, як Гаррі зізнався їй, що шукає справжнє кохання.

Вайолет фон Вестенхольц

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