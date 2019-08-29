Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Ось хто познайомив Меган Маркл і принца Гаррі

  • 13
Меган підтвердила, що з Гаррі вона познайомилася завдяки жінці - фото 1
Меган підтвердила, що з Гаррі вона познайомилася завдяки жінці / gettyimages

З'явилися нові подробиці справжнього знайомства Меган Маркл і принца Гаррі.

Стосунки Меган Маркл і принца Гаррі стануть одним з найгучніших романів XXI століття. При цьому історія про те, як вони зустрілися, може відрізнятися від тієї, про яку всі думали раніше.

І ще: Форс-мажори: у новому сезоні тонко згадали про Меган Маркл (відео)

З того часу, як пара почала зустрічатися, виникли різні думки про те, як вони познайомилися. Однак одним з відомих фактів є те, що хтось із їхніх знайомих призначив побачення наосліп для пари. Відповідаючи на питання ЗМІ після оголошення про заручини, Гаррі підтвердив, що пара утворилася після того, як їх познайомили.

Меган підтвердила, що це була жінка. Відтоді у ЗМІ вважалося, що Меган і Гаррі звела разом близька подруга герцогині модельєр Міша Нону.

Міша Нону - фото 350980
Міша Нону

Однак, одне джерело стверджує, що Нону не допомогла розпалити роман між Меган і Гаррі. Справжньою свахою стала Вайолет фон Вестенхольц, дочка барона Фредеріка Патріка Пірса де Вестенхольца, близького друга принца Чарльза. Вона колись була у колі друзів принца Гаррі і подружилася з Меган Маркл. Вайолет познайомила пару після того, як Гаррі зізнався їй, що шукає справжнє кохання.

Вайолет фон Вестенхольц - фото 350982
Вайолет фон Вестенхольц

Читайте також: Меган Маркл найняла для Арчі незвичайну няню

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 866
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 914
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1717411
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз