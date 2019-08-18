Стало відомо про нову заборону Єлизавети II для Меган Маркл

Єлизавета II заборонила герцогині Сассекській Меган Маркл носити порвані джинси. Королеві Великобританії не подобається денім, тому від штанів у стилі американських підлітків доведеться відмовитися.

За інформацією видання, Єлизавета II наполягає на тому, щоб принц Гаррі і його дружина під час візиту в замок Балморал (резиденція монархів в Шотландії) дотримувалися дрес-коду. Так, Меган Маркл доведеться відмовитися від порваних джинсів та туфель на танкетці.

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Крім цього, герцогині порадили у Балморалі носити речі шотландських дизайнерів, а для походів в церкву вибрати пристойні наряди.

Меган Маркл доведеться дотримуватися дрес-коду

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