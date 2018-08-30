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Як змінився інтерфейс Google Wear OS

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Годинники на Wear OS отримають оновлений інтерфейс - фото 1
Годинники на Wear OS отримають оновлений інтерфейс / Gizmodo

Компанія Google представила оновлення своєї операційної системи для "розумних годинників" Wear OS.

Нова версія отримала доопрацьовану панель повідомлень, поліпшений моніторинг здоров'я та функцію швидкого доступу до ключових параметрів смарт-годинника.

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Розробники Google представили новий "потік повідомлень", що спрощує їх перегляд. Тепер, щоб відкрити всі повідомлення, достатньо просто провести по дисплею годинника вгору. Крім цього, Wear OS отримала підтримку функції Smart Replies. Завдяки їй власник годинника зможе миттєво відповідати на повідомлення. Доступ до Google Play, режимів "в літаку", "дзвінок", "не турбувати" та інших здійснюється за допомогою свайпу вниз.

Свайп вправо вмикає голосового помічника Google Assistant. Крім того, тепер на екрані пристрою можна переглядати погодний віджет або щоденник. Згодом гаджет вивчить користувача краще і запропонує йому нові функції, якими він до цього не користувався. Режим тренування і відстеження поставлених цілей активується свайпом вліво.

"Розумні" годинники під керуванням WearOS почнуть отримувати оновлення вже у вересні. У Google відзначили, що в залежності від моделі годинника і регіону набір нових функцій і можливостей буде відрізнятися для різних пристроїв.

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Джерело: Google
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