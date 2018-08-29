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Характеристики Honor 8X Max розкриті інтернет-магазином

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Honor 8X Max буде мати величезний екран - фото 1
Honor 8X Max буде мати величезний екран / Gagadget

Напередодні анонсу смартпеда Honor 8X і його модифікації 8X Max у мережу почала витікати інформація про майбутні новинки.

На особливу увагу інсайдерів заслужила версія гаджета з семидюймовим екраном.

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Раніше ними було опубліковано передрелізний тизер, а тепер детальні характеристики і прес-рендери пристрою засвітилися на сайті китайського інтернет-магазину.

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Honor 8X Max / gsmarena

Як і повідомлялося раніше, смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 7,12 дюйма, що займає 90% відсотків передній панелі. Замість "моноброви" 8X Max отримає невеликий круглий виріз під камеру, динамік розміститься у верхній частині корпусу.

Підтвердилася і модель процесора: під "капотом" новинки розміститься Snapdragon 660 у тандемі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дактилоскопічний сканер розташований на задній кришці пристрою.

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Honor 8X Max / gsmarena
Honor 8X Max - фото 272810
Honor 8X Max / gsmarena

Примітно, що виробник зберіг аудіороз'єм 3,5 мм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за десять хвилин користувач забезпечить собі до сорока хвилин у режимі розмови. Стали відомі і габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 мм, вага складе 210 грамів.

Honor 8X Max - фото 272812
Honor 8X Max / gsmarena

На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.

Наразі на сторінці інтернет-магазину є опис єдиної модифікації Honor 8X Max з 4 ГБ оперативної пам'яті і сховищем на 64 ГБ. Офіційна презентація Honor 8X Max відбудеться п'ятого вересня. Ймовірно, тоді ж будуть анонсовані і модифікації з різною кількістю пам'яті.

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Джерело: gsmarena
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