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Не засиджуйтесь: YouTube буде попереджати, коли варто зробити паузу
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На конференції розробників Google I / O 2018 компанія анонсувала появу низки інструментів, спрямованих на те, щоб користувачі сервісів краще розуміли, на що конкретно вони витрачають час.
Ця інформація може допомогти сфокусуватися на тому, що приносить користь та відмовитися від того, що заважає розвитку.
І ще: З YouTube зникне найважливіша функція
Відсьогодні подібні інструменти з'явилися в відеосервісі YouTube, завдяки чому кожен любитель відеоблогів тепер може точно дізнатися, скільки часу у нього йде на перегляд свіжих випусків улюблених авторів.
Для того, щоб функція підрахунку часу працювала, в YouTube-акаунті повинна бути ввімкнена функція запису історії перегляду відео. Натиснувши на іконку профілю, ви отримаєте доступ до меню "Тривалість перегляду", де зібрана інформація про те, скільки саме ви дивилися відео сьогодні, вчора і за останній тиждень. У тому ж меню підраховується середнє щоденне значення часу перегляду відео.
Якщо час перегляду відео неприємно вас здивував, ти ви можете встановити нагадування (повзунок трохи нижче в тому ж меню "Тривалість перегляду"), яке буде спливати через певні проміжки часу, нагадуючи, що варто перерватися і дати відпочити своєму зору та мозку. За замовчуванням пропонується проміжок у 1 годину 15 хвилин, проте в цьому меню можна самостійно вибрати будь-який відповідний інтервал з кроком 5 хвилин.
Активні користувачі YouTube, підписані на кілька каналів, знайомі з ситуацією, коли повідомлення про нові відео з'являються мало не щогодини. При цьому далеко не всі можуть відразу приступити до перегляду, адже сидять на уроках або в офісі. Тепер YouTube пропонує можливість отримувати в зручний час одну регулярне зведення, в якому зберуть всі повідомлення за цілий день. Таким чином, користувач сервісу отримає зведення саме тоді (наприклад, о 9 вечора), коли всі заплановані справи зроблені і він може спокійно переглянути всі новинки.
І, нарешті, можна вибрати "Тихі години", під час яких звукові сигнали і вібрація повідомлень будуть автоматично вимкнені, щоб не розбудити вас або членів вашої родини, коли одному з авторів захотілося провести стрім або викласти новий ролик посеред ночі. За замовчуванням тихі години призначені на проміжок з 22:00 до 8:00, проте його також можна змінити самостійно.
Нові функції відстеження часу на YouTube поступово з'являться у всіх користувачів сервісу, ви можете перевірити їх наявність, натиснувши на іконку свого акаунту в верхньому правому куті мобільного додатка.
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