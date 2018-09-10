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Як зміниться здоров'я людей, якщо повітря стане чистим
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Від забруднення повітря кожен день страждають мільйони людей по всьому світу. Згідно зі статистикою, понад 400 тисяч жителів Європи вмирають через це. Напевно, навіть складно уявити, що буде, якщо повітря раптово стане чистим. Вчені вирішили це перевірити.
Дослідженням у цій області займалися наукові фахівці з Лундського університету. Вони розрахували, яким чином зміниться захворюваність та смертність в одному європейському місті, якщо прибрати з нього всі транспортні засоби, які працюють на бензині або дизелі.
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За словами дослідників, очищення повітря допомогло б запобігти від двох до чотирьох відсотків передчасних смертей у місті. Це близько 55-93 випадків летальних результатів. Також можна було позбутися від 21 випадків дитячої астми, 95 випадків бронхіту в маленьких жителів, 30 госпіталізацій через респіраторні захворювання, 87 випадків старечого недоумства, 11 випадків прееклампсії у вагітних жінок.
Також зміни в екології змогли б зменшити число лікарняних на 2 729 днів. Крім того, люди стали працювати на 16 472 дні більше, адже відчували б себе краще.
Утім, вчені запевняють, що розрахунки лише попередні, насправді цифри можуть бути набагато більше.
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