Подорожуєте літаком – не забудьте мити руки

До цих речей не варто торкатися в аеропорту

Дослідники з Фінляндії, що представляють Національний інститут соціального забезпечення і охорони здоров'я, повідомили про те, що може зіпсувати здоров'я людям в аеропорту.

Більшість людей, що занедужують після авіаподорожей, звинувачують кондиціонери на борту літаків, – але в реальності, відзначають вчені, найчастіше зараження відбувається ще до посадки на борт.

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Знявши проби з поверхонь тих предметів аеропорту Гельсінкі, до яких особливо часто торкаються пасажири, автори проекту встановили: найбруднішими та найнебезпечнішими для здоров'я людей є пластикові контейнери в зонах огляду, куди поміщаються особисті речі та взуття мандрівників. Згідно з вердиктом вчених, ці контейнери більш заразні, ніж унітази в громадському туалеті.

Обробіть руки антисептиком після контакту з контейнерами для огляду

"Щодня до кожного з контейнерів торкаються декілька тисяч пасажирів. Контейнери найбільш небезпечні, але контакт з ними неминучий", – констатували фахівці.

Дослідники додали, половина всіх шкідливих вірусів, які були виявлені ними в результаті перевірки в аеропорту, перебувала саме на пластикових контейнерах, що використовуються під час огляду на митному контролі.

До цього вчені з Американського коледжу кардіологів висловлювали думку про те, що місце в літаку біля вікна більше підвищує ризик розвитку тромбозу глибоких вен, ніж місце біля проходу. З'ясувалося, що пасажири, які сидять біля вікна, рідше встають та розминаються, щоб не турбувати тих, хто сидить поруч. Але тривале сидіння погіршує кровотік і сприяє утворенню тромбів.

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