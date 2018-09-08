Як довго відновлюється мозок після алкоголю

Фізіологи з Великобританії вирішили дізнатися, скільки часу потрібно мозку, щоб відновити свої функції, порушені вживанням алкоголю.

Добровольцям, серед яких були чоловіки та жінки різного віку, запропонували випити по чотири порції алкоголю – така кількість вважається зловживанням. Після цього респонденти проходили різні тести.

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Не секрет, що алкоголь сильно знижує здатність до концентрації, уваги та пам'ять. Добровольці проходили тести, спрямовані на дослідження когнітивних здібностей, а фахівці також контролювали рівень алкоголю в їх крові.

Алкоголь негативно впливає на когнітивні здібності / Medical News Today

Виявилося, що навіть на наступний день у респондентів функції не були відновлені повністю, хоча алкоголю в крові вже не було.

Фахівці прийшли до висновку, що на відновлення після прийому однієї порції алкоголю мозку знадобиться кілька годин, а якщо вживати багато спиртного, то когнітивні функції можуть бути порушені на кілька днів. Почасти це пов'язано зі зневодненням, яке викликає алкоголь, а також тим, що з організму вимиваються багато корисних мінералів, дефіцит яких потрібно відновлювати. Але свою роль відіграють й особливості нервової системи – в першу чергу мозок направляє енергію в найнеобхідніші зони.

Всі ці фактори та призводять до того, що після вживання алкоголю мозку потрібно багато часу, щоб відновитися.

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