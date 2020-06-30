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Як зміниться система "шведський стіл" після пандемії коронавірусу

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Як зміниться система "шведський стіл" після пандемії коронавірусу - фото 1

Систему харчування "шведський стіл" для туристів змінять у зв'язку з новими вимогами безпеки через пандемію коронавірус.

Щоб уникнути можливого поширення інфекції, клієнтам доведеться стояти на відстані 1,5-2 метрів один від одного, щоб наповнити тарілку.

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Також пересування людей по залу обмежать чітким маршрутом, від якого не можна буде відхилитися. Подавати заздалегідь приготовлені і розділені на порції страви будуть кухаря в спеціальних костюмах і засобах індивідуального захисту.

У приміщеннях, де буде відбуватися обслуговування по системі "шведський стіл", встановлять захисні панелі і заберуть із загального користування місткості з соусами, приправами і харчовими добавками.

Як зміниться система 'шведський стіл' після пандемії коронавірусу - фото 413007

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Джерело: dailymail
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