Як зміниться система "шведський стіл" після пандемії коронавірусу

Систему харчування "шведський стіл" для туристів змінять у зв'язку з новими вимогами безпеки через пандемію коронавірус.

Щоб уникнути можливого поширення інфекції, клієнтам доведеться стояти на відстані 1,5-2 метрів один від одного, щоб наповнити тарілку.

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Також пересування людей по залу обмежать чітким маршрутом, від якого не можна буде відхилитися. Подавати заздалегідь приготовлені і розділені на порції страви будуть кухаря в спеціальних костюмах і засобах індивідуального захисту.

У приміщеннях, де буде відбуватися обслуговування по системі "шведський стіл", встановлять захисні панелі і заберуть із загального користування місткості з соусами, приправами і харчовими добавками.

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