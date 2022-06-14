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Як зміниться погода в Україні 15 червня: прогноз від Наталки Діденко

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Прогноз погоди на 15 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 15 червня 2022 в Україні / Frank Albrecht on Unsplash

15 червня атмосферний фронт затримається з періодичними дощами лише у кількох областях України, а температура повітря поступово знизиться до комфортних літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 червня, у середу, дощова погода затримається лише у східних областях, у Запоріжжі та в Криму. Локальні опади можливі також на Житомирщині, на Вінниччині та на заході країни, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території України сонячну погоду принесе антициклон.

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Вітер очікується північно-західний, помірний. Температурна картинка в Україні буде стриманою, повітря – приємним та свіжим. Впродовж дня 15-го червня передбачається +22+26 градусів, у західних областях +18+24 градуси. Вищою очікується температура повітря у південній частині України, +26+29 градусів. Та й то, на Запоріжжі буде свіжіше на кілька градусів, – додала вона.

У Києві 15 червня очікується малохмарна сонячна та тепла погода, до +24 градусів.

Прогноз погоди на 15 червня у містах України:

Як зміниться погода в Україні 15 червня: прогноз від Наталки Діденко - фото 507496
  • Ужгород +24+26
  • Львів +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +25+27

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