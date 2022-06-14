Як зміниться погода в Україні 15 червня: прогноз від Наталки Діденко

15 червня атмосферний фронт затримається з періодичними дощами лише у кількох областях України, а температура повітря поступово знизиться до комфортних літніх позначок. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 червня, у середу, дощова погода затримається лише у східних областях, у Запоріжжі та в Криму. Локальні опади можливі також на Житомирщині, на Вінниччині та на заході країни, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території України сонячну погоду принесе антициклон.

Актуально: Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Вітер очікується північно-західний, помірний. Температурна картинка в Україні буде стриманою, повітря – приємним та свіжим. Впродовж дня 15-го червня передбачається +22+26 градусів, у західних областях +18+24 градуси. Вищою очікується температура повітря у південній частині України, +26+29 градусів. Та й то, на Запоріжжі буде свіжіше на кілька градусів, – додала вона.

У Києві 15 червня очікується малохмарна сонячна та тепла погода, до +24 градусів.

Прогноз погоди на 15 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +22+24

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +24+26

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн