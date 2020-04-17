Бортпровідники розповіли, як заражаються коронавірусом під час роботи

Працівники декількох американських авіакомпаній, у яких виявили коронавірус, поділилися подробицями свого зараження під час роботи.

Так, один зі стюардів Ден переконаний, що заразився коронавірусом від своєї колеги. За його словами, на початку березня він працював на рейсі Лос-Анджелес-Сідней. Перед зворотним польотом Ден пішов на обід зі своїми колегами, де, стюардеса, яка сиділа поруч з ним, постійно кашляла.

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На наступний день, за словами Дена, вона не вийшла на роботу через погане самопочуття. А незабаром у неї підтвердився коронавірус. Бортпровідник вважає, що стюардеса могла заразити ще як мінімум двох членів екіпажу під час 14-годинного перельоту.

Інший співробітник, 64-річний Жорж Мерелл, повідомляє, що заразився коронавірусом під час роботи 15 березня на рейсі Ріо-де-Жанейро-Маямі. У той день на борту було близько 70 людей похилого віку, які поверталися додому через скасовані круїзні подорожі. Як пізніше стало відомо, багато хто з них вже були заражені.

Через кілька днів Мерелл потрапив до лікарні, де здав тест на COVID-19 – він виявився позитивним. Крім того, в тій же лікарні, крім Жоржа, був ще один бортпровідник Бенні. Він заразився вірусом на рейсі з Сан-Паулу в Маямі. Однак на той час, як він дізнався про свій діагноз, Бенні вже встиг поспілкуватися з дружиною і дітьми. В результаті сім'я бортпровідника також заразилися коронавірусом.

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