Як зміниться дизайн Windows: відео

Компанія Microsoft вирішила потішити користувачів оновленим виглядом ОС Windows. Що зникне у новій версії – читайте далі.

Головний директор з продукції корпорації Microsoft Панос Панай на своїй сторінці в соцмережі Instagram поділився коротким відео, на якому можна побачити, як за останні роки змінювався дизайн популярної операційної системи.

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Бонусом став оновлений вигляд Windows. Офіційно дизайн мають представити на онлайн-презентації Microsoft, яка запланована вже на 30 березня. Відзначимо, що змінились іконки додатків, контекстне меню, програма "провідник" та навіть кнопка "Пуск".

"Зараз у той час, коли стільки нашої роботи та спілкування відбувається через наші пристрої, особливо приємно знати, що Windows може допомогти розширити можливості мільярду людей залитись на зв'язки з людьми та речами, які їх цікавлять", – зазначив Панай.

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