На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
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Якщо ви живете не в тому місці, де офіційно прописані, то це не має стати перешкодою для голосування на місцевих виборах. Ви маєте право до 10 вересня змінити свою адресу голосування. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити!
На місцевих виборах ви можете змінити свою адресу голосування. У вас є конституційне право обирати нову владу у містах та селах, де ви на цей час живете. Це зробити дуже просто: онлайн або офлайн. Не проґавте можливість, адже у вас є час до 10 вересня!
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Як змінити адресу голосування онлайн
Крок 1. Якщо ви хочете змінити місце голосування, то потрібно мати електронний підпис. Щоб виробити цей електронний підпис, можете скористатися переліком кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за ЦИМ посиланням.
Або ж зайдіть у кабінет "Приват24" у розділ "Усі послуги". Далі перейдіть у розділ "Бізнес" та "Завантажити сертифікат ЕЦП". Надалі слідкуйте за інструкцією від "Приват24": створіть пароль до ключа, підтвердьте його створення, завантажте на комп'ютер тощо.
Крок 2. Тепер авторизуйтеся за допомогою електронного підпису на сторінці сервісів Державного реєстру виборців за ЦИМ посиланням. Подайте заяву через особистий кабінет виборця.
На сайті Державного реєстру виборців оберіть розділ "заяви/запити" та пройдіть ідентифікацію через електронний підпис (ЕПЦ), тобто завантажте його з вашого комп‘ютера, введіть пароль до ключа, який створили в кабінеті "Приват24". Далі заповніть свої ідентифікаційні дані та збережіть їх.
Наступні дії: ще раз оберіть "звернення щодо зміни виборчої адреси" і натисніть на кнопку "вибір". Тепер оберіть підставу (я обрала/обрав "фактичне проживання"), введіть свою адресу і натисніть на кнопку "подати заяву". Введіть код-підтвердження з електронного листа. Далі накладіть цифровий підпис, завантажуючи його, введіть пароль і натисніть кнопку "далі".
Адресу голосування можна змінити лише один раз на рік.
Як змінити адресу голосування офлайн
Крок 1. Вам потрібно мати при собі паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Також у вас повинна бути копія документа, що підтверджує ваше фактичне проживання за новою адресою, Це може бути договір оренди житла, документ щодо підприємницької діяльності, документ про право власності на житло, довідка переселенця тощо.
Крок 2. З цими документами зверніться до органу ведення Державного реєстру виборців за новим місцем проживання. Відділи ведення реєстру виборців переважно розташовані у приміщеннях районних державних адміністрацій. Інформацію про локацію відділів та їхні контакти можна знайти за ЦИМ посиланням. Заяву про зміну місця голосування можна подати особисто або за довіреністю через уповноважену особу.
Крок 3. Далі ви отримаєте повідомлення про зміну виборчої адреси безпосередньо у відділі Державного реєстру виборців, поштою або ж на електронну скриньку. Опісля правильного виконання кожного з пунктів вашу заяву буде подано. Результати розгляду заяви прийдуть на вашу електронну скриньку або ви можете перевірити її в розділі "Заяви, запити/Звернення щодо зміни виборчої адреси".
Сергій Притула розповідає, як змінити адресу голосування на виборах:
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