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Як змінить організм звичка пити натщесерце воду з лимоном

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Вода з лимоном - фото 1
Вода з лимоном / yogalifestyle

Багато хто чув про корисні властивості лимонної води. Цей простий і не витратний засіб може надати колосальний вплив на організм. Багато фахівців настійно рекомендують пити воду з лимоном вранці, натщесерце.

У приготуванні лимонної води є свої хитрощі. Багато азіатських красунь вважають, що робити лимонну воду треба тільки з теплої, майже гарячої води.

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Азіатські красуні переконані, що гаряча вода вимиває шлаки, а лимон надає тонізуючу дію. Інші фахівці переконані, що готувати лимонну воду треба тільки зі свіжовіджатого лимонного соку і концентрат з пляшечки категорично не підходить. А японці рекомендують зробити перед прийомом лимонної води кілька фізичних вправ.

Однак і ті й інші і треті сходяться на думці, що пити лимонну воду слід тільки натщесерце. Вважається, що лимонна вода розганяє обмінні процеси в організмі. Саме завдяки такому ефекту люди спалюють калорії і худнуть. Також, лимонна вода має антибактеріальні властивості і багата на вітамін С.

Як змінить організм звичка пити натщесерце воду з лимоном - фото 433321

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Джерело: elle
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