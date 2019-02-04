Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
- 388
Данський художник Ард Гелінг (Ard Gelinck) за допомогою фотошопу створив унікальні колажі, на яких Леонардо Ді Капріо, Кейт Мосс, Бред Пітт, Мадонна та інші зірки зображені з самими собою в молодості. Це треба бачити!
Автор удоскналив флешмоб #10yearchallenge, який підкорив мережу, показавши на одному фото зірок зі своїми "молодими версіями". На унікальних колажах Сталонне ручкається із собою 20-річним, а Мадонна цілує руку своїй юній копії. Дивіться самі!
Том Генкс, 62 роки
Том Генкс
Леонардо Ді Капріо, 44 роки
Леонардо Ді Капріо
Джонні Депп, 55 років
Джонні Депп
Бред Пітт, 55 років
Бред Пітт
Сильвестр Сталонне, 72 роки
Сильвестр Сталонне
Клінт Іствуд, 88 років
Клінт Іствуд
Генрі Вінклер, 73 роки
Генрі Вінклер
Джулія Робертс, 51 рік
Джулія Робертс
Том Круз, 56 років
Том Круз
Джордж Клуні, 57 років
Джордж Клуні
Крістіна Епплгейт, 47 років
Крістіна Епплгейт
Річард Гір, 69 років
Річард Гір
Мадонна, 60 років
Мадонна
Мел Гібсон, 63 роки
Мел Гібсон
Дженніфер Еністон, 49 років
Дженніфер Еністон
Метт Леблан, 51 рік
Метт Леблан
Роберт де Ніро, 75 років
Франсуа Клюзе
Вілл Сміт, 50 років
Вілл Сміт
Lady Gaga, 32 роки
Леді Гага
Маколей Калкін, 38 років
Маколей Калкін
Емма Вотсон, 28 років
Емма Вотсон
Деніел Редкліфф, 29 років
Деніел Редкліфф
Майкл Джексон (1958 - 2009)
Майкл Джексон
Емі Вайнгауз (1983 - 2011)
Емі Вайнгауз
Фредді Мерк'юрі (1946 - 1991)
Фредді Мерк'юрі
Дивіться також: 10 смішних фото, як змінився світ і наше життя у ньому
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг
Радіо Максимум › Новини › Ностальгія ›