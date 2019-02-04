Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки

Данський художник Ард Гелінг (Ard Gelinck) за допомогою фотошопу створив унікальні колажі, на яких Леонардо Ді Капріо, Кейт Мосс, Бред Пітт, Мадонна та інші зірки зображені з самими собою в молодості. Це треба бачити!

Автор удоскналив флешмоб #10yearchallenge, який підкорив мережу, показавши на одному фото зірок зі своїми "молодими версіями". На унікальних колажах Сталонне ручкається із собою 20-річним, а Мадонна цілує руку своїй юній копії. Дивіться самі!

Том Генкс, 62 роки

Том Генкс

Леонардо Ді Капріо, 44 роки

Леонардо Ді Капріо

Джонні Депп, 55 років

Джонні Депп

Бред Пітт, 55 років

Бред Пітт

Сильвестр Сталонне, 72 роки

Сильвестр Сталонне

Клінт Іствуд, 88 років

Клінт Іствуд

Генрі Вінклер, 73 роки

Генрі Вінклер

Джулія Робертс, 51 рік

Джулія Робертс

Том Круз, 56 років

Том Круз

Джордж Клуні, 57 років

Джордж Клуні

Крістіна Епплгейт, 47 років

Крістіна Епплгейт

Річард Гір, 69 років

Річард Гір

Мадонна, 60 років

Мадонна

Мел Гібсон, 63 роки

Мел Гібсон

Дженніфер Еністон, 49 років

Дженніфер Еністон

Метт Леблан, 51 рік

Метт Леблан

Роберт де Ніро, 75 років

Франсуа Клюзе

Вілл Сміт, 50 років

Вілл Сміт

Lady Gaga, 32 роки

Леді Гага

Маколей Калкін, 38 років

Маколей Калкін

Емма Вотсон, 28 років

Емма Вотсон

Деніел Редкліфф, 29 років

Деніел Редкліфф

Майкл Джексон (1958 - 2009)

Майкл Джексон

Емі Вайнгауз (1983 - 2011)

Емі Вайнгауз

Фредді Мерк'юрі (1946 - 1991)

Фредді Мерк'юрі

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