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Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки

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Як змінилися актори серіалу Друзі - фото 1
Як змінилися актори серіалу Друзі

Данський художник Ард Гелінг (Ard Gelinck) за допомогою фотошопу створив унікальні колажі, на яких Леонардо Ді Капріо, Кейт Мосс, Бред Пітт, Мадонна та інші зірки зображені з самими собою в молодості. Це треба бачити!

Автор удоскналив флешмоб #10yearchallenge, який підкорив мережу, показавши на одному фото зірок зі своїми "молодими версіями". На унікальних колажах Сталонне ручкається із собою 20-річним, а Мадонна цілує руку своїй юній копії. Дивіться самі!

Том Генкс, 62 роки

Том Генкс - фото 305472
Том Генкс

Леонардо Ді Капріо, 44 роки

Леонардо Ді Капріо - фото 305470
Леонардо Ді Капріо

Джонні Депп, 55 років

Джонні Депп - фото 305464
Джонні Депп

Бред Пітт, 55 років

Бред Пітт - фото 305476
Бред Пітт

Сильвестр Сталонне, 72 роки

Сильвестр Сталонне - фото 305462
Сильвестр Сталонне

Клінт Іствуд, 88 років

Клінт Іствуд - фото 305469
Клінт Іствуд

Генрі Вінклер, 73 роки

Генрі Вінклер - фото 305473
Генрі Вінклер

Джулія Робертс, 51 рік

Джулія Робертс - фото 305460
Джулія Робертс

Том Круз, 56 років

Том Круз - фото 305474
Том Круз

Джордж Клуні, 57 років

Джордж Клун - фото 305459
Джордж Клуні

Крістіна Епплгейт, 47 років

Крістіна Епплгейт - фото 305468
Крістіна Епплгейт

Річард Гір, 69 років

Річард Гір - фото 305463
Річард Гір

Мадонна, 60 років

Мадонна - фото 305497
Мадонна

Мел Гібсон, 63 роки

Мел Гібсон - фото 305461
Мел Гібсон

Дженніфер Еністон, 49 років

Дженніфер Еністон - фото 305467
Дженніфер Еністон

Метт Леблан, 51 рік

Метт Леблан - фото 305480
Метт Леблан

Роберт де Ніро, 75 років

Франсуа Клюзе - фото 305478
Франсуа Клюзе

Вілл Сміт, 50 років

Вілл Сміт - фото 305458
Вілл Сміт

Lady Gaga, 32 роки

Леді Гага - фото 305485
Леді Гага

Маколей Калкін, 38 років

Маколей Калкін - фото 305477
Маколей Калкін

Емма Вотсон, 28 років

Емма Вотсон - фото 305466
Емма Вотсон

Деніел Редкліфф, 29 років

Деніел Редкліфф - фото 305475
Деніел Редкліфф

Майкл Джексон (1958 - 2009)

Майкл Джексон - фото 305486
Майкл Джексон

Емі Вайнгауз (1983 - 2011)

Емі Вайнгауз - фото 305498
Емі Вайнгауз

Фредді Мерк'юрі (1946 - 1991)

Фредді Мерк'юрі - фото 305483
Фредді Мерк'юрі

Дивіться також: 10 смішних фото, як змінився світ і наше життя у ньому

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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